En problemas con la justicia, mal visto por los expresidentes, sin apoyo en la base priista, lo mejor que puede hacer “Alito” es negociar la impunidad en Campeche a cambio de renunciar a la presidencia del PRI.

Por la guaraña no se preocupe, con la posición que alcanzó el PRI en las recientes elecciones, trae su propio vuelo.

No es lo mismo no me acuerdo, que no mea cuerdo.

Si algo puede decirse del arquitecto Alberto Pérez Arellano Soto, (Pérez Arellano es apellido compuesto), es su buen trato al público, su disposición de servicio y su capacidad de trabajo.

Y si yo fuera Toño Ochoa lo repetía. Por mis huevos.

Ayer fue Día Mundial del Bikini, no recuerdo haber visto a nadie con esa prenda en la calle.

En las fracciones edilicias, los regidores de cada partido tienen un coordinador.

En el caso de Durango, todavía no están definidos, pero hay muchos indicios en que la coordinadora de los panistas será la repetidora Gabriela Vázquez Chacón.

En el que caso de los priistas, se habla de que será el presidente del Comité Directivo Municipal del partido, Antonio Morales Guzmán.

En el de los petistas, no es más que Alfonso Primitivo Ríos y en Movimiento Ciudadano, por razón natural debe ser la repetidora Martha Palencia.

Insisten en que no hay línea para nombrar a los consejeros de Derechos Humanos.

Pero, ¿usted les cree a los diputados?

De los funcionarios de la actual Administración, el que aparece como de lo peorcito y sin que sea su culpa, es el de Finanzas, Arturo Díaz Medina.

Es el que está llevando todos los golpes de proveedores, constructores, burócratas y todo en lo general.

Al terminar la Administración será el que cargue con el estigma del endeudamiento.

Ni modo contador, así se vinieron las cosas.

Esteban dijo que nadie de la actual Administración de director para arriba iba a repetir.

Pero muchos quieren interpretar que no van a repetir en el mismo puesto, sino que van a ser removidos a otro.

Si esto es así, es una burla al pueblo, doctor, porque la gente quiere que no quede nadie. Y aunque algunos merecen seguir, la barredora debe entrar parejo.

Es una lástima que el Partido Redes Sociales Progresistas desaparezca del panorama electoral, sobre todo por el corazón que le puso su hacedor Hugo Rosales Badillo, que debe ser acogido con gusto en otro partido.