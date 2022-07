La diputada con licencia, Maribel Aguilera, fue nombrada directora de Talleres Gráficos de la Nación, la imprenta del gobierno federal.

Nos da gusto por su suplente, que continuará en funciones, la muy positiva cuasi paisana, Martha Arreola Martínez.

La Comisión Anticorrupción le hizo un reconocimiento al diputado Luis Enrique Benítez.

Quizá le reconozcan que cuando se creó, fue el único que peleó la dignidad de los diputados y en primera instancia suspendió el nombramiento del bien recordado Héctor García Rodríguez, por detalles que omitió el gobernador en su propuesta.

Por cierto, qué bueno que no fue gobernador, porque si así fíjese lo que hace, cuando alguien lo llama por teléfono y no está entre los grandes, no le contesta, le pide al secretario que conteste él el teléfono del secretario y que le pregunte qué quiere el que lo busca, y eso que apenas es diputado.

Hay una tendencia a que no se mande a los médicos a trabajar en el Estado en las zonas de riesgo.

Pos’ ya estuvo que nos vamos a quedar sin médicos.

Los aficionados al beisbol le reconocen al gobernador Aispuro el impulso que le ha dado al deporte de la pelota caliente, que tiene afición, a pesar de que el equipo de los Generales no está dentro de lo mejor de la liga.

A espaldas de Chedraui, contiguo al edificio de los contadores, se alza un edificio de 12 pisos que al parecer será un condominio, la obra es de Hugo Rosales Badillo y nótese que nadie lo cuestiona, porque la gente sabe que esa lana es del ejercicio de su profesión y no del erario.

Son presidentes municipales repetidores en esta comalada: María de la Luz Amaya, en Rodeo; Nancy Vázquez Luna, en Nombre de Dios; Silvia Rangel Orona, en Simón Bolívar.

Y de los hombres son: Octavio Carrete, en El Oro; Adrián Chaparro, en Pueblo Nuevo; César Rivas, en Santiago Papasquiaro; Homero Martínez, en Lerdo y Gerino Morales, en Coneto.

Carrete, Silvia Rangel, Gerino y Nancy, repiten pero no en reelección inmediata.

Los diputados están guardando bajo mil llaves los nombres de quienes serán fiscal Anticorrupción y presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lógicamente ya para estas alturas el que opina es el gobernador electo.