¿El museo de los Gurza, hace falta?





MARIANO ALVARADO





Que no se va a cerrar el Museo de los Gurza.





Está bien, qué bueno, pero, ¿hace falta?





A riesgo de pisar callos, las piezas de museo en Durango son muy escasas y a mi juicio, el único museo que vale la pena es el de la Universidad Juárez, el del Aguacate.





Los demás son loables esfuerzos, pero no son gran cosa.





En el caso de las presidencias municipales, no hay equidad de género, que digamos. De 39 alcaldías, sólo 15 las ocupan las mujeres.





El municipio hizo regalos al personal, pero no les regaló a los trabajadores. Nomás a los sindicalizados.





Satisface a los durangueños -cuando menos a mí- que el gobernador y su señora estén colocados entre los 10 mejores del país.





No sé usted, pero yo no voy a llorar por la desaparición del Conacyt, porque hablando sin tapujos, ¿qué hingaos hemos obtenido de ese ente?





No se han dado aquí con frecuencia que los descendientes de exgobernadores triunfen en política.





Por ejemplo: los hijos de Mayagoitia y de Dupré Ceniceros siempre residieron en el Distrito Federal, los de don Armando sí se arraigaron con un rancho por Nuevo Ideal.





De los de Ramírez Gamero, sólo uno más o menos destacó. José Antonio, que fue regidor, diputado local y presidente municipal interino, además de director de Pensiones y director del Cobaed.





Parecía que traía luz propia, pero en cuanto su padre salió de la CTM se apagó la estrella del vástago.





Otro hijo de Ramírez Gamero fue regidor, igual que Raúl su hermano.





De Maximiliano Silerio, sólo incursionó en política Maximiliano chico, que fue diputado local, secretario de Recursos Naturales y director del Cecyted.





De Ángel Sergio Guerrero Mier, solamente Rodolfo, que fue diputado y director estatal de Recursos Naturales.





Hubo otro por ahí que no destacó mucho en un cargo de relativa importancia.





De Ismael Hernández Deras, está vigente su hija Gabriela, que al parecer trae luz propia y que no podrá negarse que no estaría en el área donde está si no fuera hija de quien es.





Jorge Herrera Caldera nunca tuvo a nadie de sus hijos y sólo brilló de su familia Rafael Herrera, que obtuvo carácter de vicegobernador.





De José Rosas Aispuro, nomás su hermana, que fue en algunas cosas de relativa importancia y su cuñado Londres Botello, que todavía es diputado.





Y del actual Esteban Villegas, no tiene a nadie… todavía.





16 años cumple el programa Comentando la Noticia. Congratulaciones a su titular Édgar Burciaga.





Que cumpla muchos más.