Un día sí y otro también toman edificio de la SEED





Suena igual pero no es lo mismo: madre pura yo te pido, que yo te pido pura madre.

La raza le dice a la Secretaría de Educación, la teporocha, porque siempre está tomada.

En sólo dos semanas acudieron los profesores federales, encabezados por Poncho Herrera, en demanda de la cabeza del director de Recursos Humanos.

Después los futuros profesores, estudiantes de la Normal de Aguilera, a quienes les adeudan 10 millones.

Y ayer los maestros de los CADI’s, que hacen también reclamos. Le llueve en su milpita al felino de San Lucas, Memo Adame, que hasta ahora ha salido bien librado.

Y también del ramo educativo, pero a nivel superior, los alumnos de la Escuela de Ciencias y Tecnologías (ECyT), antes Comercial Práctica, están parados en demanda de la destitución de un maestro acosador y su mamá, la directora.

Dijo Emiliano Hernández Camargo que lo ideal es más sociedad y menos gobierno.

¿Así está bien, ingeniero?

Resulta que las placas actuales tienen vencimiento hasta el 2025 y adelantar el replaqueo, es una medida para obtener fondos, que buena falta le hacen a la administración estatal.

Pero hay quienes se ampararon y lograron que el pago de las placas sea hasta el 25.

Pero no se ha dicho si los que plaquearon así se quedan o tienen derecho a la devolución del dinero.

Aispuro debió comparecer ayer ante el Ministerio Público Federal; se pospuso la audiencia y esto desencantó a los reporteros y no porque les interese mucho que lo acusen de atentado a la libertad de expresión, sino por todo lo que de él se ha hablado.

Ya estaban listos para abordarlo en la delegación de la FGR.

Así que tendrá que esperar.

Pero ya lo hemos dicho, ese delito no es grave. Si lo sujetan a proceso será en su casa, pero no va a pisar la “peni”.

Y aunque se ha procedido contra unos funcionarios del pasado reciente, la gente no está conforme, quieren que lo procesen a él. O a ella…

A mi juicio, Jorge Salum debiera ser un prospecto para el Senado, pero por lo que he visto, no lo quieren en el PAN. Y no lo quieren por espontáneo.