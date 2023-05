Trabajadores del Cerro de Mercado tienen dos meses sin cobrar





Por el bulevar Dolores del Río, al oriente acera sur, hay unas oficinas que según su fachada, corresponden a los diputados federales.

Quizá al inicio de la Legislatura federal funcionaran, pero ahora son elefantes blancos, porque los únicos que montaron oficinas ahí, fueron Omar Castañeda y Maribel Aguilera.

Como usted ya sabe, Maribel solicitó licencia para ocupar un cargo en el Ejecutivo y Omar solicitó licencia para mandar a la hingada a Morena y refugiarse en Movimiento Ciudadano.

Así pues, ni idea tenemos quién paga la renta de esas oficinas, que con y sin diputados siempre valieron para una pura y dos con sal.

Cuando era dirigente de la FEUD (por cierto, un gran dirigente), Geovanni Rosso dijo que estudiaba administración pero no para convertirse en un burócrata, sino para tener su propio negocio y de perdida trabajar pero en la Iniciativa Privada.

Pasó el tiempo -poco tiempo- y ya está en la administración pública municipal, por cierto, con un cargo de tercera.

Cae más pronto un hablador que un cojo.

Casi no hace escándalos, no se muestrea mucho en la prensa nacional y local, pero los representados de Javier Castrellón en el Primer Distrito Electoral Federal saben que es un diputado que no por callado deja de actuar, que participa en el escritorio en las iniciativas, que hace buen trabajo de gestoría.

Y sobre todo, que tiene un trato agradable con los ciudadanos.

Ojalá resuelvan pronto el problema de Cerro de Mercado, institución que va ligada a la fundación de la ciudad de Durango.

Cerca de 200 trabajadores tienen dos meses sin cobrar.

Quebró Altos Hornos de México, a la que pertenece Cerro de Mercado y claman los patas coloradas para que la Secretaría Federal del Trabajo se acuerde de ellos aunque no sean de Morena.

Gustavo Lugo Espinoza, quien fuera destacado político del Revolucionario Institucional y que ahora anda sumado a la causa de Claudia Sheinbaum, tiene tiempo sin ingresos.

Así es esto, hay tiempos de tirar cuetes y otros de juntar las varas.

