Que el Festival Ricardo Castro no fue cultural aunque sí populachero

En un escrito que hizo circular el literato (literato de a de veras) Óscar Jiménez Luna, señala “¡cuál Festival Ricardo Castro!”.

Y aunque tal vez respire por la herida, es un sentimiento especialmente entre la raza de bronce, que el festival no tuvo nada de cultural, aunque sí de populachero, por más que lo festejaron del municipio como la cosa nunca antes vista.

No creo que sea muy de cultura presentar a Pepe Aguilar y a la Sonora Margarita.

De paso, ¿por qué no aprovechar los artistas locales, que les sobra talento aunque les falte fama?

Y a propósito, ¿por qué no aprovechan a Óscar Jiménez? Los que andan en esto, dicen que es un talento, aunque quizá le falte algo que tanto cuenta: No es barbero.

Yo no sé en ese afán de identidad territorial, por qué en la CNC insisten en darle la secretaría general a un lagunero, aunque nunca la ejerza, por ejemplo, en este momento la secretaria general ¡tenía que ser una mujer! Es la regidora de Lerdo, Beatriz Galván Roque, que ciertamente es cenecista, que ciertamente es campesina, que ciertamente es una mujer preparada, que ciertamente es conocida en La Laguna, pero fue todo: En Los Llanos, en la Sierra en el Valle no saben siquiera que existe, y mientras tanto, ahí tiene como su zendejo ejerciendo las funciones hace ya décadas, al de Rodeo, Miguel Ángel Astorga, que no me explico por qué lo marginan y nomás lo usan para la chamba.

Durango fue pionero femenil en el Congreso del Estado y en las presidencias municipales y coincidentemente en ambos casos con profesoras.

La primera diputada local fue la maestra María de los Ángeles Mena de Ochoa y la primera presidenta municipal fue en San Juan del Río, la también maestra Candelaria Silerio Álvarez, y en cuanto a la maestra Silerio, fue la segunda presidenta municipal del país.

La primera fue de San Luis Potosí.

Homero Martínez, presidente de Lerdo y "suspirante" a senador, convocó a una reunión de priistas coahuilenses y con priistas de Lerdo se puso a su disposición para lo que puedan apoyarlos en las elecciones a gobernador del próximo domingo.

Por cierto, desde aquí y desde todos lados, dan como triunfador al candidato de la alianza PRI/PAN/PRD y con la seguridad que Morena ya chupó faros.

