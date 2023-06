Salvo los indígenas, nadie quiere un distrito autóctono

Por si les sirven estos datos, primero las damas:

Claudia Sheinbaum Pardo, nació en la Ciudad de México y tiene 60 años de edad.

Ricardo Monreal Ávila, nació en Fresnillo, Zacatecas y tiene 62 años.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, nació en la Ciudad de México y tiene 62 años.

Adán Augusto López Hernández, nació en Paraíso, Tabasco y tiene 59 años.

Como puede ver, Augusto López es el menor de las “corcholatas”, tiene 10 años menos que el Presidente de la República, aunque representa más de la edad que tiene.

Si hacen una consulta en toda la entidad de Durango, se darán cuenta, salvo los indígenas, nadie más quiere un distrito autóctono.

Ya hay tendencias a eliminar esa reforma política, pero sin reforma, actualmente la Legislatura tiene dos diputados indígenas, una de ellas, Sandra Luz Reyes Rodríguez, de elección popular y el otro, Bernabé Aguilar García, diputado de “dedazo”.

La primera, Sandra Luz Reyes, por el PRI y el segundo, Bernabé Aguilar, por Morena.

Luly Martínez, exalcaldesa de Cuencamé, es ahora rectora de la Universidad Politécnica de la tierra de los generales.

Como que empieza a romperse la tradición, de que los responsables de la educación superior sean académicos, tanto la exalcaldesa como Arturo Kampfner Díaz, rector de la Universidad Pedagógica de Durango, son políticos.

No se necesitan dotes de adivino para pronosticar que en la próxima contienda nacional el candidato ganador será el que postule Morena y que el PRI quedará en los últimos lugares, apenas arriba del PRD y de Movimiento Ciudadano.

Hay la tendencia a crear nuevos partidos locales en Durango.

La ley lo permite, eso ni modo, pero nos parece bien la postura de la fracción morenista local, de que se endurezca el porcentaje para permanecer en la palestra, que suban de 3 a 4 por ciento el mínimo de votación.

Me parece bien, pero además, que si se coaligan, se ajusten a los votos que saque su partido y que no hagan candidaturas comunes repartiéndose sufragios.

No sé usted, pero si alguien merece el Senado haya o no coalición, es el exalcalde Jorge Salum del Palacio, a quien siento que su partido lo ha tratado muy mal y que no le dieron la oportunidad en el gobierno, que la merecía.

Tampoco le tiene la oportunidad de reelegirse como presidente y luego no alcanzó ni una chinche secretaría en el Gobierno del Estado.

¿Pues qué hingaos les hizo?