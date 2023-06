Tienen dos candidatos para dirigir la Barra de Abogados de Durango

Hay dos candidatos a dirigir la Barra de Abogados, José Ángel Navarro y Francisco Javier Betancourt; el primero, es empleado administrativo de la UJED, el otro, está asociado con otro abogado y tiene un próspero despacho.

Cada uno debió pagar 100 mil pesos por la inscripción.

Esos 200 mil pesos serán, según se convino, para pagar los gastos que deje el proceso electoral y si sobra, asumir algunos piquitos que tiene la Barra, con la esperanza de que el que gane reciba en ceros las finanzas.

Esta organización cuenta como con 3 mil afiliados.

En teoría cada uno debe pagar 100 pesos mensuales. Pero dije en teoría, porque en la práctica son unos cuantos, no llega a 100 de los que están al corriente.

Algunas personas ven bien que Guillermo de Anda haya prescindido del Ceneval para los exámenes de admisión al ITD.

Pero las especulaciones son, sobre si esto no da lugar a que como ha ocurrido -y no me diga que no, ingeniero- se arreglan para las inscripciones y no siempre llegan los que lo merecen.

Ahora que si usted dice que no habrá “chanchuy”, por lo pronto permítame concederle el beneficio de la duda.

De los 17 regidores del Ayuntamiento de Durango, la más controvertida ha sido la priista Arlina Adame, consecuencia de que preside la Comisión de Actividades Económicas.

Está en el ojo del huracán, porque en cuanto niega permisos para ambulantes, es echarse un enemigo encima, como ahorita ya se echó a los comerciantes del Parque Guadiana.

A decir de algunos, la regidora cumple con su deber y merece que la proteja el presidente José Antonio Ochoa.

Es casi seguro que hay alianza entre PRI/PAN/PRD.

Y es casi seguro que para las elecciones federales del próximo año, el tercer distrito sea para el PRD.

Y si no entra a arreglos como equidad de género, por ejemplo, el abanderado aliado será David Ramos Zepeda, actual alcalde de Guadalupe Victoria

Está considerado entre los mejores presientes de Durango, de un buen diputado local y es un perredista de toda la vida.

El pero es que impere la equidad de género y que por ser el distrito para una mujer, le toque a la presidenta de Nombre de Dios, Nancy Vázquez, que tiene méritos, pero no los que tiene el llanero.