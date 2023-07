Tip...Tip...

En el caso de Durango y hasta donde la memoria alcanza, sólo han sido en sus respectivos tiempos, Rodolfo Elizondo Torres, que llegó hasta a ocupar una Secretaría de Estado por el PAN; Alejandro González Yáñez, quien fuera alcalde de Durango y diputado federal por el PT, actual senador.

E Ismael Hernández Deras, dos veces senador, una vez diputado local, presidente municipal de Durango, diputado federal y gobernador.

Ha habido otros con algún carisma, pero ninguno con el arrastre de estos tres.

Bueno, pues los Generales empiezan a despertar y ya no son la vergüenza que fueron el año pasado.

No son una lumbrera, pero están actuando con decoro para la afición beisbolera.

Los gobernadores de Durango y Zacatecas se reunieron para idear estrategias contra la violencia.

¿Por qué no reúnen mejor a los jefes de plaza?

Entre los diputados locales panistas, sin hacer mucho ruido, destaca Fernando Rocha, que puede reelegirse.

Esteban dice que Osorio Chong le metió zancadilla hace 6 años cuando perdió la gubernatura.

No sé hasta dónde sea cierto, pero lo que sí sé y esto platicado por el autor, de cuando Aispuro era senador, tras su derrota al gobierno, en una entrevista que tuvo con el entonces secretario de Gobernación, éste le habría preguntado.

¿Y tú qué, ya no buscarás la gubernatura? A lo que Aispuro le contestó: no tiene caso, si me vuelven a hacer la marranada que me hicieron y el hidalguense habría contestado: Tú juégala. Y si ganas, ganas.

Esto último sí es verídico. Por ésta.

Dice el diputado Alejandro Mojica que no hay línea para nombrar al jefe o jefa de la EASE.

Por si le sirve el dato, uno de los pocos amigos que tuvo en Durango Porfirio Muñoz Ledo, fue el gomezpalatino Jorge Torres Castillo; se relacionó con el hoy occiso desde que Jorge fue presidente estatal del PRD.

En Aguas del Municipio se quejan de la gente morosa, pero mucha gente se queja del pésimo servicio de agua potable.

Y especialmente las colonias pobres, en donde hay días en que cuentan cuando mucho con tres horas de agua, entre las 7 y las 10.

Uno de los pocos amigos que tuvo en Durango Porfirio Muñoz Ledo, fue el político gomezpalatino Jorge Torres Castillo