Tip... Tip...

El PRI no tiene con qué pelear





Comprobado y conste que se lo decimos antes que nadie, la Fenadu la cerrarán Esteban y Lauro.

Dentro de lo que percibimos en el ambiente político de Durango, sentimos que de Morena, el precandidato favorito es Marcelo Ebrard, y de movimiento Vamos por México, es Xóchitl Gálvez.

Las carreras en Morena son entre Marcelo y Claudia Sheinbaum, entre Vamos por México, Santiago Creel y Xóchitl.

El PRI no tiene con qué pelear, su única carta fuerte sería Beatriz Paredes, pero para mí que ya se le pasó el autobús.

Que el jefe Marcos Contreras mandará traer de la ONU los cascos azules para meter en cintura a los motociclistas.

Se me hacen muchos, pero dicen que el Municipio tiene 7 asesores.

Échenle, el erario aguanta todo.

En Peñón Blanco están salados, tuvieron una presidenta municipal que apenas alcanzó a salir y ahora tienen otra que ya anda metida en problemas.

Coincidencias, las dos son mujeres y las dos son profesoras.

No creo que hasta allá llegue el trancazo, pero por lo pronto el inmediato responsable del desfalco en Telebachillerato es Tomás Palomino Solórzano.

Repito, no da el tipo, pero por lo pronto él es el primer responsable.

Al que le salen todos los días piquitos chicos y grandes es al exsecretario Rubén Calderón, pero la grilla coincide, ni a él ni a Aispuro les va pasar algo.

¿A qué le tira Dante Delgado con su MC?

¿Irse solo? ¿Ser él el candidato a presidente?

En el fondo y según opinan en medios, aunque sabe que su partido no va a estar en la Presidencia y que no creo que consiga, será sin aliados, no tendrá que compartir prerrogativas con nadie y ésa puede ser la tirada del veracruzano.

Ahora que como gallos para la Presidencia, tiene a 3 muy positivos: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, Samuel García, gobernador de Nuevo León y el fuerte, el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Lauro y Esteban cerrarán la Feria una vez que terminen todos los espectáculos. Serán los encargados de cerrar la puerta.

Y ya en serio, hasta ahora el paisano Lauro Arce la hace de regular pa’ arriba en la organización de las fiestas de Durango.

Las medidas que se han tomado hasta ahora, han resultado positivas y todo apunta a que resulte una fiesta exitosa.

Las utilidades es lo de menos, las ferias no se hicieron como negocio.