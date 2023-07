Mañana estará AMLO en San Juan del Río





Confiables informes nos aseguran que con estos pleitos que ha tenido Xóchitl contra AMLO, la hidalguense anda apenas 3 puntos debajo de Claudia Sheinbaum en popularidad.

Con razón esa reacción contra ella.

Y que por cierto, cómo abusan del sentimiento popular y cómo abusan de los medios de comunicación:

Que Xóchitl procederá penalmente contra López Obrador.

Que López Obrador ya procedió penalmente contra Xóchitl.

¿A quién le quieren ver la cara?: vamos a suponer que prosperara la demanda, tendrían que desaforarlos a ambos y aunque tal vez la mayoría en la Cámara desaforará a la hidalguense.

Me puede usted decir, ¿quién iba a desaforar a López Obrador?

¡No manchen!

El día que se inició la Feria sonaron unos acordes de introducción y luego la canción:

Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón, y se oye una segunda voz, estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor.

Bueno, la primera voz fue la de Julión, pero con gran sorpresa el público oyó que la segunda voz la estaba haciendo un tal Esteban Villegas, pues como usted sabe, fue cantante profesional en el dueto Esteban y Lauro.

Y los aplausos fueron parejos y no faltaron los barberos que dicen que favorecieron al gobernador.

¡No manchen!

Mañana debe estar en San Juan del Río el presidente, no de todos los mexicanos, sino presidente de los “chairos”, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Francisco Villa.

Y a los paisanos de San Juan del Río ya les urge que esta fecha pase: el Estado Mayor (¿no que iba a desaparecer?) ya los tiene hartos, que no circule por aquí, que se vayan por allá y como es muy al estilo de la autoridad local, nomás la usan como si fueran sirvientes.

Con decirle que el Ayuntamiento no sabe a qué horas va a llegar el presidente.

Eso sí, y eso me parece positivo: no quieren acarreados y que no haya multitudes.

Pues con todo, señor presidente, bienvenido a la tierra del centauro.