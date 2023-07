Plurinominales, una bola de vividores





Fuentes confiables nos informan, que de un momento a otro obtendrá su libertad el exsubsecretario de Egresos, Alberto Santiesteban.

Lógico, el daño no fue tan grande y si ya lo reparó, debe salir libre.

Hay muchas tendencias entre los ciudadanos para que desaparezcan los plurinominales, que no son más que una bola de vividores, que ante la imposibilidad del favor electoral recurren a la dádiva.

No es el caso y debemos señalar excepciones.

En el caso de Durango, para asentarnos en los nuestros.

Es diputado federal Ismael Hernández Deras, pero fue dos veces senador, diputado federal de mayoría, diputado local, presidente municipal y gobernador.

Es diputado plurinominal Luis Enrique Benítez, pero ya fue diputado local y diputado federal.

No puede decirse lo mismo de Sughey Torres, Fernando Rocha, Verónica Pérez y algunos otros locales que han sido favorecidos con las gracias de la plurinominal.

Cuando AMLO tomó posesión se pronunció contra esta figura, pero desistió pronto, no sabemos quién o qué lo presionó.

Según nos informan de San Juan del Río, la recepción al presidente en La Coyotada, no fue numerosa ni entusiasta.

Se entiende, a él lo siguen los “chairos” y en San Juan del Río casi no hay.

El que sí ganó muchos aplausos fue el gobernador Esteban Villegas.

Lógico, además de ser gobernador es de San Juan del Río.

Dicen los que lo vieron, que Enrique de la Madrid Cordero tiene carisma y se desenvuelve como aspirante.

Pues sí, pero no es por aguarle la fiesta, pero me temo que no será candidato.

Hay otra tendencia que no sabemos por qué no prospera; que le aumenten el mínimo porcentual de votos a los candidatos y a los partidos para mantener el registro y que esto sea sin las perversas alianzas.

Nos dicen de San Juan del Río, que el que lució al servicio del Estado Mayor en la recepción al presidente, fue el alcalde sanjuanero Manuel Gallegos Rangel.

Felicidades.

Pues que no, que no es cierto que vaya a desaparecer el Instituto de la Mujer.

Ya para que se quede en paz Julieta Hernández Camargo.