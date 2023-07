Festejará ITD con una cena de gala





El día que el presidente visitó San Juan del Río, un grupo se presentó gritando: ¡Reelección! ¡Reelección!

El presidente visiblemente molesto se dirigió no al grupo, sino a quien parecía instigarlo y le dijo, no al grupo, sino a él, ¡ya le dije que no habrá reelección!

Quien al parecer propició el pronunciamiento es un senador de la República, que no quiero decir su nombre porque es de Morena aunque fue de Movimiento Ciudadano.

Se dice en los medios técnicos, que el aniversario del ITD se festejará con una cena de gala, cuyo platillo tiene un costo de mil 200 pesos.

Se gratificará a la persona que nos informe qué día está dedicado a la reina de Los Mochis.

Pocos saben que el subsecretario de Obras Públicas, Felipe Cortés “El Chivo”, tiene licencia en su plaza como catedrático del CBTIS 110.

Y que como catedrático ganaba más que como subsecretario.

El exsecretario de Obras Públicas, Guillermo Salazar Moncayo, tuvo el buen tino de retirarse a tiempo, así que las investigaciones no le llegaron.

Y de paso, tampoco le llegaron al secretario que terminó, Rafael Sarmiento.

Y ya que andamos por el rumbo, ya no está, pero hasta con Salazar Moncayo estuvo un funcionario, chilango, por más señas, que ganaba 100 mil pesos mensuales y que nunca tuvo una tarea definida.

No son todos, pero entre el público queda la idea de que los mejores diputados locales son: Ricardo Pacheco, Patricia Jiménez, Ricardo López Pescador y Luis Enrique Benítez.

Son de medio pelo: Alejandro Mojica, Gabriela Hernández, Joel Corral, Mario Alonso Delgado, Ofelia Rentería, Susy Torrecillas, Sandra Luz Reyes, Sandra Lilia Amaya, Rosa María Triana, Fernando Rocha y Sughey Torres.

Están entre los no tan buenos: Marisol Carrillo, Cristian Alan Jean, Jénnifer Deras, Carmelo Fernández, Bernabé Aguilar, Eduardo Reyes y Gerardo Galaviz.

Entre los peores presidentes municipales según informes confiables, están en la zona sureste de Durango.

Vicente Guerrero, Cuencamé, Peñón Blanco, Santa Clara, Nazas.

También están los mejores, David Ramos y Silvia Rangel.

La de Poanas, Araceli Aispuro, cargó con el apellido para ser buena candidata y ahora carga con el apellido para ser mala presidenta.

Por vacaciones a los lectores, suspendemos esta columnilla y la reanudaremos el martes día primero, si Dios y el director lo permiten.