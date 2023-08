Poco apetecible en su partido…





Si de prospectos a senador panistas hablamos, deberíamos de considerar en primerísimo lugar a Jorge Salum del Palacio, sólo que su verticalidad, su autonomía lo hacen poco apetecible en su partido.

Trascendió que cuando el reparto de regidores para la actual comalada municipal, tuvo que amenazar con la renuncia al partido para que le aceptaran al “Meño” de la Peña.

Aunque José Antonio Ochoa fue su coordinador en la campaña para presidente municipal, ya alcalde Ochoa, tuvieron roces fuertes, de tal forma que Salum no tendría la anuencia de Ochoa para ser senador, máxime cuando dicen que éste también la quiere.

Sin embargo, queda en el ánimo que los panistas que se mencionan en este momento, hombre o mujer, para preferencias en la sociedad, están del lado del exalcalde.

El compañero Carlos Mendoza le hizo una entrevista al lerdense Luis Fernando González Achem, considerado un ícono político de la ciudad Jardín.

El güero Achem tiene una enorme sensibilidad política, ha sido un presidente de los más honestos.

En el medio político fue dos veces alcalde de Lerdo, diputado federal y delegado de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, además de delegado de Conasupo, de la Secretaría de Comercio y otros cargos de los que siempre destacó, por su capacidad, honestidad y sencillez.

Está disminuido en su salud, pero es tan priista, que aún con sacrificios cuando hay algún acto del partido, ahí está presente el güero.

Cuando alguien le preguntó que a esas alturas a qué le tira con esa fidelidad al tricolor, contestó: no estoy con el PRI por lo que me pueda dar, sino por lo que ya me dio.

Cuántos priistas pudieran ser como él.

Si en Sonora lo sonaron, y en Saltillo lo saltaron, si en Los Mochis lo mocharon, no pase por Culiacán.

Se dice en el ambiente político, que en las próximas elecciones la bisagra va a ser Movimiento Ciudadano, quien quiera que sea su candidato.

No va a ganar, pero va a ser que gane el que él diga.

Por ahora, como candidatos sólo se mencionan al gobernador de Nuevo León, Samuel García y al presidente de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

Luis Donaldo aparece como el puntero y aunque se advierte que todavía queda mucha gente con un gran recuerdo de su señor padre, es muy difícil que esos votos trasciendan para esta fecha.