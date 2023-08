Durango tiene 37 mil analfabetas





La Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), detectó inconsistencias por mil millones de pesos a la cuenta del Gobierno del Estado.

Y además otras cantidades menores a 5 municipios.

Lo de los municipios por razones legales se tiene que callar, porque aún van a tener la posibilidad de solventarlas.

Pero son obras sin sanción, si no las solventan no pasa nada: déjeme platicarle, cuando Ricardo Rebollo era presidente de Gómez Palacio, el gobernador era Herrera Caldera, con quien estaba enfrentado, en tales condiciones le rechazaron la cuenta pública y no pasó nada, como no ha pasado en otros casos y como no va a pasar en los actuales.

Pues ya nomás quedaron 4 “corcholatas” y de éstos no va a quedar más que una, recuerde que se lo digo.

Y por el Frente Amplio quedan Creel, De la Madrid, Xóchitl y Beatriz.

Va a quedar solamente Xóchitl, recuerde que se lo digo.

Parece insólito que AMLO va a proceder contra el juez que le ordenó dejar de insultar a la hidalguense.

Si le sirve el dato, el estado de Durango tiene 37 mil analfabetas, entendidos como los que no conocen ni la o por lo redondo.

Y de éstos, 7 mil están en Mezquital.

AMLO acaba de declarar lugares sagrados a dos parajes indígenas en Milpillas, municipio de Pueblo Nuevo.

Está bien, se respeta la religión de los tepehuanos, pero creo que a éstos les gustaría más algo más tangibles, algo material.

Qué bien que una jueza veracruzana liberó a otra jueza, también veracruzana, de la que siempre se dijo que estaba detenida por razones políticas.

Algunos funcionarios se van a China.

Por qué tan lejos. Está más cerca el rancho de Andrés Manuel.

El exdiputado grillito perredista, Edmundo Ravelo, es ahora colaborador de Israel Soto Peña, en el Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA).

Buena pareja, debe hacerla bien.

Al parecer Lauro Arce rinde buenas cuentas con la Feria.

Que no haya utilidades, no importa, las ferias se hicieron para exponer y para divertirse, no como negocios