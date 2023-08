Se salió con la suya el profe Poncho





Pues se salió con la suya el profe Poncho, de la XII y sacó de la Dirección de Recursos Humanos de la SEED a Héctor Jaime Hernández Guerrero.

Siendo como es Hernández Guerrero, amigo del gobernador y esposo de una regidora, no lo iban a echar a la calle, así que lo reubicaron como director administrativo del Poder Judicial.

Y estos maldosos de la XII van ahora por la cabeza del subsecretario de Educación Básica A, Justo Martínez Carrillo.

De éste dicen que es de un soberbio subido, que no se aguanta ni solo con su egolatría, que trata a los profesores con la punta del pie, apoyado dice él, en el secretario de Gobierno, Héctor Vela.

Pues bien, dice Poncho que no descansarán hasta tumbarlo, así tengan que sacarlo a la fuerza de la oficina y tope donde tope.

Algo de que su soberbia existe, ya que le contaremos que en lo personal, por lo menos los 3 últimos meses le hablé para obtener información, los tres últimos meses no contestó el celular y cuando recurrimos al teléfono de base, su secretaria, muy atenta, eso sí, dijo que le pesaría la llamada.

Y sí, se la pasó, pero nunca contestó.

Al paisano no lo mandarán a la calle porque tiene su base en una jefatura de sector.

Lo que es deseable, es que si corren a estos dos, no le vayan a dar las posiciones a los profes, porque no se puede repicar y andar en la procesión y si estos puestos son de confianza, que sean para gente del gobernador y no del sindicato.

Víctima del terrible cáncer, murió el periodista Miguel Ángel Vargas Quiñones, uno de los más destacados comunicadores de esta entidad.

Licenciado en Derecho por la Fader, jamás ejerció su profesión, porque desde estudiante traía el gusanillo del periodismo.

Empezó un noticiero radiofónico.

Después siguió como reportero en la Voz de Durango, en donde llegó a ser jefe de información.

En el sexenio de Héctor Mayagoitia fue titular de la entonces Dirección de Turismo.

En el sexenio de Armando del Castillo y de la candidatura de José Ramírez Gamero al gobierno de Durango, fue responsable de prensa en el Comité Directivo Estatal del PRI.

Poco después fundó su propio periódico -Contexto- el cual es ahora digital y seguirá a cargo de su hija Carmina.

Descanse en paz el buen amigo Miguel Ángel Vargas y ahí le encargo un lugarcito, no tardo.