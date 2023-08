Exceso de difusión en la publicidad del informe

Con el ingeniero Harry de la Peña fue la Zona del Silencio y cuando Silerio era presidente municipal, fue el “Silencio de la Zona”.

No diputado, no, no es conejo de Comonfort, es Coneto.

En su visita la segura candidata del Frente (y fue todo), Xóchitl Gálvez, dijo que encontraba a Durango “muy chulo”, muy cambiado positivamente, a diferencia de años anteriores en que había venido.

Obviamente se trataba de darle coba al presidente José Antonio Ochoa.

Jorge Salum se dio por aludido y contestó, que Xóchitl habló de un pasado sin mencionar cual, pero sé que si se refería al suyo debiera considerar que a diferencia de Ochoa, Salum no tuvo participaciones, no tuvo apoyo de los gobiernos estatal o federal, se limitó a saldar muchas deudas que dejó José Ramón Enríquez, pero que de algo no podrán acusarlo, de deshonesto.

Se extrañó del encono que ahora se refleja en el presidente Ochoa, no obstante haber sido su coordinador de campaña y lanzó una tremenda revelación, que como candidato, José Antonio Ochoa le ofreció contactarlo con alguien que le financiara totalmente su campaña.

Obviamente Salum lo rechazó y quedó desde luego la denuncia por el dinero ilegítimo que le ofrecían.

Ochoa dice que por qué no presenta la denuncia.

No la va a presentar porque no tendría caso, nadie iba a hacer nada, pero además, si el delito existiera, no necesita denuncia, la Fiscalía General de la República lo perseguiría de oficio, pero no va a pasar nada.

Por cierto, que nadie podrá acusar a José Antonio Ochoa de haber mantenido modesta su publicidad del informe.

Le va a costar un ovoide toda la parafernalia, porque hubo exceso a mi juicio, de difusión.

Días antes, en cada crucero había gente promoviendo el informe con banderas, y ni modo que lo hiciera de gorra.

Difusión en todos los medios de comunicación, invitaciones a chicos y grandes y aunque debe reconocerse que el informe fue realista y que hubo muchos logros, nadie podrá ocultar que el presidente trae miras: quiere cenar o quiere un distrito.

Y a propósito, a mí me parece una jalada, pero hay quienes creen que el exalcalde de San Dimas, Alejandro Gurrola, puede ser abanderado del Frente al Primer Distrito Electoral Federal.

Quien sí puede ser porque están las condiciones dadas, es el dirigente cenecista, Ángel Beltrán Félix, que ya la buscó sin éxito hace tres años y que ahora pudiera tener esa oportunidad.