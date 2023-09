¿El verdadero líder del PRI es el mismo de Morena?





Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -si le sirve el dato- es ingeniera en sistemas, egresada de la Universidad Autónoma de México.

Por esos arreglos cupulares, será la abanderada del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, y no es por acalambrarla ingeniera, pero hasta ahí va a llegar.

Por aquí fue visto Daniel Ortega, no me iba a perder la oportunidad de entrevistar al dictador nicaragüense, pero cuando le pregunté cómo están las cosas por aquel país, me contestó:

Me confunde señor, no soy Daniel Ortega Saavedra, soy Daniel Ortega Soto, vocero de la Secretaría de Educación e hijo del periodista Benito Ortega. Ah, perdón.

Algo tiene el tal “Alito” para estar inconmovible.

Apenas entrada Layda Sansores como gobernadora de Campeche y se lanzó contra él con el ánimo de meterlo al bote.

Pero de pronto se cesó en su empeño, según dicen, porque le jalaron las orejas del Palacio Nacional.

Se le han lanzando los priistas a la yugular y ahí seguirá.

Se fueron algunos como Ulises Ruiz, Ivonne Ortega, Osorio Chong y él sigue en la preferencia del PRI.

¿Será como dicen, que el verdadero líder del PRI es el mismo de Morena?

Entre los distinguidos egresados del Tecnológico de Durango, anotamos a Guillermo Gutiérrez Martínez, todo un caballero, carismático, decente y honesto, su paso por el servicio público y como profesional de la construcción, ha dejado huella y ocupa un lugar preferente en la sociedad.

Felicidades, arqui.

Los ciudadanos de Peñón Blanco vieron con asombro el informe de la presidenta a puerta cerrada y aquí se opina: ¿qué espera Héctor Vela, el secretario de Gobierno para poner orden?

Diga si no puede, para traer negros.

Un día sí y otro también, Emiliano Hernández Camargo se deshace en elogios para ese ente conocido como Inevap, que a mi juicio y juicio de muchos, sólo sirve para que lucren algunos que no sirven para nada en el país.

Pero en Durango va a ganar Marcelo Ebrard.

Y los partidarios del excanciller dicen, es Marcelo o es imposición.

Guillermo Adame Calderón se debe que seguirá con vida el Partido del Trabajo (PT).

Que Dios lo perdone ingeniero.

En todos los sectores políticos del estado, se elogia la labor de los presidentes de Guadalupe Victoria, David Ramos Zepeda y de Simón Bolívar, Silvia Rangel.

Felicidades a ambos.