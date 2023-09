Siempre han estado divididos

Los mexicanos siempre han estado divididos: durante la conquista, eran indios y españoles; durante la independencia, eran insurgentes y realistas; en la reforma, liberales y conservadores; en la revolución, revolucionarios y burgueses.

Y ahora “chairos” y “fifís”.

Uno es Dante Delgado, el dueño de Movimiento Ciudadano, el otro es Mario Delgado, el gerente de Morena.

Y si como dicen es cierto, que la hebra se revienta por lo más Delgado, se me hace que le va a tocar a Mario.

En Peñón Blanco tuvieron que hacer el informe a puerta cerrada, en Nazas, la presidenta informó con sólo dos regidores.

Está bien Julieta, Sí hay mujeres en Durango.

Enchular la casa, está bien chulo el pavimento, chulada pa’ cá, chulada pa’ ya, tanto hablan de Toño el chulo, que ya me dan ganas de quitarle la h.

El ISSSTE y el Seguro Social se dice que pueden ser privatizados, ojalá, porque por ahora ambas entidades y especialmente el ISSSTE, andan por la calle de la amargura.

No hay quirófanos, faltan especialistas, los médicos son déspotas en lo general, los jefes administrativos no se aparecen, faltan medicinas y no lo debemos sólo a la “Cuarta Transformación”, ya existía antes, sólo que ahora se agudizó.

En el informe que rindió AMLO en el sureste, asistieron casi todos los gobernadores, entre ellos el de Durango.

Obviamente rodearon a “El Peje” los gobernadores de Morena y el nuestro se quedó rezagadillo.

¡Ah!, pero cuando personalmente el presidente le pidió que se acercara, el galeno no cabía de gozo.

Esa es cortesía política.

Los promocionales de Adán Augusto lo señalan como “el más cercano a AMLO”.

Pues no sé qué tan cerca esté el tabasqueño, pero se va a hoder.

Los que no quieren a “El Peje”, que son muchos, quisieran levantar en hombros a Xóchitl Gálvez por la forma en que le contestó el informe, con muchos ovarios.

Pues sí ingeniera, pero hasta ahí llega.

Los egresados de la quinta generación del Tecno pusieron una placa conmemorativa en uno de los pasillos del edificio, habló en representación de todos el exdirector Gilberto Mourillón.

