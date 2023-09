Dice el fiscal Noel Díaz que ya lleva a 97 exfuncionarios estatales sujetos a proceso y que ya se recuperaron del quebranto fiscal 6 millones de pesos.

O sea que ya nomás les faltan por recuperar mil novecientos noventa y cuatro millones.

Hay la llevan.

Hay protestas por las encuestas de Morena que son una farsa y que como casi todo mundo esperaba, van a favorecer a Claudia Sheinbaum.

Sólo han levantado 10 de las 60 encuestas, los encuestadores no llegaron todos, no se reportaron con los representantes de los precandidatos, no concurrieron al punto de encuentro programado, sólo llegó la mitad de los gafetes de los encuestadores.

Y en todo el país esta anomalía ha sido generalizada, además de que ya corrieron a Ivonne Cisneros de la Comisión Nacional de Encuestas por falta de control y por estar descaradamente a favor de la Sheinbaum y depender también descaradamente del presidente de Morena, Mario Delgado.

¿Qué quiere, son mexicanos?

En el buen acierto que tuvo Arturo Yáñez de hacer comparecer al consejo político a los regidores priistas de Durango, destacó Arlina Adame, al justificarse por los problemas que le han dado los vendedores ambulantes.

Y se justificó.

Sólo hace cumplir la ley.

El regidor cetemista Humberto Santana, que con mucha modestia acertó que él es un simple obrero, que no tiene tablas de político pero que está haciendo todo lo posible por cumplir.

Por aquí anduvo el conocido político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Casi de incógnito llegó al aeropuerto en la mañana y lo esperaba alguien no conocido, que lo trasladó a la oficina de un notario.

Ahí estuvo eso de una hora, después se fue a saludar a su tía Susana, con quien estuvo alrededor de dos horas y se regresó al aeropuerto acompañado de su hijo Cuauhtémoc.

¿A qué le tira Mariana Moguel Robles?, hija de Rosario, se apunta para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Usted cree en los milagros, tocaya?

Pues el fiscal Noel Díaz, dice que buscan hasta debajo de las piedras al “Totoy” Díaz Medina.

Puede ser que éste sea lo más delgado de la hebra, porque dudo mucho que Aispuro llegue a responder algún día.

Nacho Aguado, entusiasta partidario de Marcelo Ebrard, teme que le jueguen chueco porque su gallo está bien posicionado en todos lados.

Pues sí, Nacho, ¿pero está en Palacio Nacional?

Hay protestas por las encuestas de Morena que son una farsa y que como casi todo mundo esperaba, van a favorecer a Claudia Sheinbaum