De los secretarios que han comparecido ante el Congreso, según una opinión generalizada, quien ha dado más positivo de qué hablar, es la contralora Tania Hernández Maldonado.

Quienes han asistido a todas las comparecencias, elogian no sólo los temas que abordó, sino cómo los abordó.

Sin exagerar, sin poses, denunció el desastre que encontró en todas las dependencias o en casi todas y las corruptelas que ha descubierto.

Dio a conocer que las hizo saber a quién debía hacerse y ella siente que se cumplió y toca a otras instancias proceder en consecuencia.

¡Pácatelas! Ahora resulta que también Xóchitl Gálvez plagió una tesis para su examen recepcional.

Es grave, pero no tanto, como el plagio de una ministra de la Corte.

Esperemos que a Xóchitl la proteja AMLO como protegió a la ministra.

Ahora resulta que Aispuro también está involucrado en el fraude de Segalmex.

Qué importa una piedra en los cerros de Amacuable.

Trece presidentes municipales no obtuvieron aprobación de sus cuentas.

Les dan oportunidad de que solventen omisiones.

Quizá algunos lo hagan, pero si no lo hacen, no va a pasar nada, simplemente no les aprueban las cuentas pero no hay una acción punitiva.

Falleció Benito Ortega, editorialista de esta casa editora, al día siguiente murió Luis Alberto Zavala, también editorialista de El Sol de Durango.

Cuídese, Jasso.

Se presentará el libro “El Tecno, mi Orgullo”, del egresado Ignacio Gandarilla Vizcarra; contiene datos biográficos de 100 distinguidos egresados de la institución.

El libro se presentará el día 27 y quienes ya tuvieron acceso a él, dicen que entre los 100 egresados pueden faltar algunos, pero los que están merecen estar, que el autor hace una reseña amena y substancial en todas sus páginas.

De paso, el director Guillermo de Anda ha convocado a una feria con los libros que han escrito todos los técnicos a lo largo de la historia del instituto.

Entre los regidores del municipio de Durango, emanados del PRI, destacan por su participación, Pedro Silerio y Fátima del Rosario González. Ambos tiene con qué saltar al Congreso.

También tiene méritos Arlina Adame, que sufrió algún desgaste en su afán de ordenar a los comerciantes del Parque Guadiana, pero que se reivindicó al controlarlos, finalmente para que respetando su derecho a la vida se sometieran a las reglas del Municipio.

