Comparecencia del titular de la SEED causó ámpula





Aunque ya se sabía, levantó ámpula la comparecencia de Guillermo Adame ante los diputados, por las declaraciones que hizo.

Impactantes todas, como el hecho de que el exsecretario Rubén Calderón haya tenido ingresos limpios de un cuarto de millón de pesos.

La existencia de “aviadores”, algunos de los cuales viven en Estados Unidos y su familia cobraba aquí con su tarjeta.

El hecho de que el gobierno deba pagar mil millones en indemnizaciones porque el abogado o abogada de la SEED y el abogado general de Gobierno entraron en contubernio con los demandantes en juicios laborales para que los perdiera el gobierno.

Del abogado general de Gobierno, Galdino Torrecillas, se sabe que anda prófugo, y en cuanto a la responsable jurídica de Educación, está en la cuerda floja.

Hay otros mil millones bailando por deudas a proveedores, estipendios retenidos, incluso en las cuotas sindicales, recursos que la Federación llegó a hacer llegar para instancias educativas a través de la Secretaría de Finanzas, los que nunca llegaron a su destino.

Es escandaloso el problema y lo malo de esto, lo más malo de esto, es que en algunos casos no se podrá ejercer acción penal.

Por ejemplo, quien fuera responsable del Gasto Educativo favoreció a toda su familia, dispersó compensaciones, pero no hallan recurso legal para proceder.

Esto nos refleja, que por el grave quebranto al erario, andan muchos libres, mientras que hay uno que fue funcionario de la pasada administración que tiene casi un año en prisión porque era responsable de la supervisión de los hospitales, en donde se detectó medicina caduca que causó meningitis y con ello la muerte de algunas mujeres.

Cierto, el responsable pecó por omisión, pero no hubo mala fe, y eso debe considerarle en el momento de la sentencia.

Está bien que se le castigue, aunque no hubo intención dolosa, pero entre los “aviadores”, los que dispusieron del dinero ajeno y los que se dejaron ganar los juicios, debe actuarse con firmeza.

Causó muy mala impresión, incluso entre la gente ajena a la Secretaría, que se hayan valido de los niños para exigir un capricho en el mantenimiento de una escuela que por su número de alumnos no se justifica.

Ya recurrieron a las instancias de Derechos Humanos, incluso recurrieron a la protección de justicia federal y en todos los casos, la resolución es la misma: no se les está privando del derecho a la educación, no se les está negando la inscripción, sólo que no es en la escuela que ellos quieren.

En el caso del amparo, lo promovieron dos padres de familia, aduciendo que un niño alumno de la escuela que se clausura, tiene discapacidad.

El fallo definitivo del juez, fue que no procede el amparo porque no se le está quitando el derecho a la educación y que hay escuelas cercanas a la que se clausura, que tienen educación especial.

