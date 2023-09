En el problema con la escuela número 13, quien alborotó a los padres de familia fue un chilango que se hace pasar como funcionario de la Comisión de Derechos Humanos.

Que no le digan, que no le cuenten, no es funcionario de la CDH, es un vividor.

Óscar Galván, el secretario de Seguridad Pública, ha dado de baja ya a cerca de 30 policías, está muy bien que depuren el cuerpo y que poco a poco moralicen a esos “protectores ciudadanos”.

El próximo sábado con un acto masivo, “La China” Gabriela Hernández asumirá la dirección estatal de la ONMPRI.

Dada su cercanía con Xóchitl Gálvez, es muy posible que a la ceremonia acuda la candidata del frente opositor.

Por cierto, llámelo coincidencia, pero cuantas veces ha venido la hidalguense el gobernador anda en el extranjero.

Oficialmente apenas van a iniciar las precampañas.

Qué forma de tomarle el pelo al ciudadano, ¿cuáles tiempos? ¿Cuáles restricciones?

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez ya son candidatas y ya andan en campaña, digan lo que digan.

Dicen, por eso digo, que Gina Campuzano ya está amarrada para el Senado.

Y si es así, se cubre la cuota de mujer y de la alianza y el otro tendrá que ser hombre y del PRI, para el que tienen 100 prospectos los tricolores.

En una entrevista que le hiciera en ese tiempo Jorge Castañeda a Miguel de la Madrid, el entonces presidente le declaró que tenía que cuidar mucho que el crimen organizado no se fuera a apoderar de los cargos políticos como ya se había apoderado de las autoridades policiacas.

Pues no creo que se hayan cuidado, porque aunque a la sorda, ya los malandros están metidos en todos lados.

Recuerde usted que Jorge Salum denunció que cuando era candidato a presidente, el ahora presidente José Antonio Ochoa le ofreció que alguien podía encargarse de su campaña, obviamente Salum lo rechazó.

En el informe que rindió Enrique Benítez en San Juan del Río, el único diputado que asistió fue Gerardo Galaviz; los expresidentes que estuvieron presentes, fueron por San Juan del Río, Rolando Villarreal y Ramón Martínez; y por Nuevo Ideal, dos búfalos, Pepe Quezada y José Ángel Monsiváis.

Por cierto, que el diputado también informó en Santiago Papasquiaro y al parecer va a andar así en algunos otros municipios.

Recuerde usted que Jorge Salum denunció que cuando era candidato a presidente, el ahora presidente José Antonio Ochoa le ofreció que alguien podía encargarse de su campaña, obviamente Salum lo rechazó