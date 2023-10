“Las águilas vuelan solas… los chanates en parvada”

Tienen razón Miguel Ángel Osorio Chong, Omar Fayad y Claudia Ruiz Massieu, cuando dicen que no pueden expulsarlos del PRI, porque no los pueden expulsar de un partido al que no pertenecían.

Y eso cierto, hicieron pública su renuncia, y entonces estuvieron en desacuerdo con las corruptelas del presidente Alejandro Moreno.

El presidente de la República es por ley el jefe nato del Ejército y el actual presidente, como jefe nato, ostenta la categoría de general de división.

Y vaya que sabe dividir, al norte y al sureste. Al sureste Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, Tren del Istmo y para el norte, un cordial saludo, entendido como el dedo cordial elevado hacia el cielo.

A dividido a “chairos” con “fifís”, a pensantes con imbéciles y a zendejos con brillantes.

La senadora Margarita Valdez demanda unidad de los parlamentarios durangueños para buscar un buen presupuesto del 2024.

La profesional de la medicina y política es garantía, como lo es también el otro senador, Gonzalo Yáñez.

Y en cuanto a los diputados de los que se espera alguna gestión positiva son: Gina Campuzano, la panista y el también panista Javier Castrellón, el otro diputado el exmorenista, Omar Castañeda, ahora es del MC, es lagunero y no se le notan muchas ganas de luchador y la abogada Martha Arreola creemos que sí puede tener voluntad, pero como diputada la sentimos muy limitada.

Si hay gimnasia por qué no hay magnesia y sí hay amnesia.

Alguna vez don Carlos Herrera, (de feliz memoria), opinó en aquel tiempo en que el PRI y todos los demás partidos jugaban solos cuando anunciaron su intención de juntarle la oposición para echarle bola al PRI; el cuajado político gomezpalatino opinó: las águilas vuelan solas… los chanates en parvada.

Quién le iba a decir que llegara este tiempo en que se acabaron las águilas, todos son chanates en parvada.

Se quejan los campesinos de Lerdo de que la CNC de aquel municipio está abandonada.

¿Y qué les extraña? En lo general ese sector está abandonado en todo el estado.

Es digno de aplaudirse el entusiasmo del gobernador Esteban Villegas por jalar inversiones al estado.

Se ha movido mucho en éste y otros sentidos.

Deseamos fervientemente que sus gestiones tengan éxito.

