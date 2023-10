Qué suerte la del general Cienfuegos





Los trabajadores que al parecer serán recontratados tras su despido en Carhartt, tienen una gran ventaja para que los contraten, traen mentalidad obrera, la disciplina de los trabajadores gringos, la característica de ser puntuales, de no estar de cotorreo y dedicarse a la productividad.

Serán buenos trabajadores.

Y el secretario de Economía, Alfredo Herrera Deras, da una buena noticia, todos los que son despedidos encontrarán reacomodo en otras empresas.

Ojalá que todos los que son indiciados tuvieran la suerte del general Cienfuegos, contar con quién los defienda y no sólo eso, sino que los premian.

Hay una tendencia en descalificar a la secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Claudia Hernández, como que no hace bien su trabajo.

La verdad es, que en esa Secretaría solamente ha habido dos que entienden de esas tareas, el primero que fue, Francisco Javier Salas, y después Daniel Trujano Thomé, algo le sabía Chuy Soto, pero de ahí pal’ real, han sido políticos y no técnicos.

Claudia Hernández es política y hace lo que puede y además debe estar pensando en que ella como política aspira a un cargo de elección popular ya pronto.

Hay una tendencia de eliminar como requisito de acceso al empleo, la carta de no antecedentes penales, porque quien haya sido condenado por algún delito, no necesariamente va a reincidir y merece una oportunidad.

De otra forma, lo convirtieren en seguro candidato al crimen.

Hace poco, una trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad cayó de un caballo, fue al Seguro Social y a la moda; que vea a su médico familiar, que traiga estos estudios, que luego la ve un especialista en cuanto los tenga, total, que sintiéndose mal se vio en la necesidad de recurrir a tratamiento privado, que le costó 110 mil pesos.

Creo que va a reclamar esta cifra al Seguro Social.

Pero queda además un antecedente negativo, el médico de la CFE hacía todo lo posible porque no la atendieran, se ponía de parte de los médicos del Seguro; que trae una fractura, que no, que no es fractura, es una luxación, que le sangra un oído, sí pero nada más es por la caída.

Y así, de tal forma que no le dejaron a la señora más remedio que endeudarse para pagar la atención privada.

