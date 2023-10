PID, la más denunciada en Derechos Humanos





Cada día menos, pero existen las quejas en Derechos Humanos contra los cuerpos policiacos y entre éstos la corporación que más es señalada, es la Policía Investigadora de Delitos (PID).

En lo que va del año, acumularon 86 quejas, redundantes casi todas, malos tratos al detenido, hasta golpes, detenciones arbitrarias, extorsiones.

Esperemos que con la acción que ha emprendido la comisión, sigan disminuyendo, hasta desaparecer.

Otros cuerpos policiacos, son los municipales, estatales y los viales, que son menos, pero todavía existen.

Entre las quejas acumuladas, hay contra profesores de primaria y secundaria por mal trato y burocratismos contra los alumnos, y contra el Seguro Social hay 22 quejas por mala atención médica y mal trato del personal administrativo.

No se deje, Karla, la gente cree en usted.

Las elecciones del próximo año van a costar sólo en la instancia estatal, 350 millones de pesos.

Ya ni modo, es una lana que pudiera evitarse si hubiera honestidad en los ciudadanos.

Siguen apoyando con prerrogativas a los partidos políticos disque para impedir que el crimen organizado se apodere de ellos.

¡Máaaas!

El Congreso del Estado reprobó 12 cuentas públicas a otros tantos municipios.

Esto es una vil jalada, porque es una norma que no amerita sanción.

El Congreso invita a los presidentes y tesoreros a que solventen las observaciones, pero si no las solventan (y no las van a solventar), no hay sanción.

Más vale que quiten esa hingadera y no que se estén burlando de ella.

El Festival Revueltas dejó sólo en la Plaza Cuarto Centenario 10 toneladas de basura, según revela el jefe Emiliano González.

Ahora sé en qué consiste la derrama.

El presidente va a intervenir en Hamás contra la guerra.

Y fíjese que es contra Hamás, no contra Israel.

Lo que queda claro, es la tendencia ideológica de “El Peje”.

Me parece incongruente que siendo Durango la tierra del cine donde tantas y tantas películas se filmaron y donde todavía se filman algunas de vez en cuando, no tenga un festival de cine como Guadalajara o Morelia.

Siguen apoyando con prerrogativas a los partidos políticos disque para impedir que el crimen organizado se apodere de ellos… ¡Máaaas!