Le dieron un jalón de orejas a Mario Delgado porque se le desbordó la gente en contra de la favorita, Claudia Sheinbaum.

Esto evidenció, que contra lo que la mayoría de sus partidarios pregonan, no es la monedita de oro que pretende hacer AMLO.

Cuando menos en Durango, si es candidata a presidenta (y creo que va a ser), no va a ganar.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la mayoría de las quejas van contra los elementos de Seguridad, policías investigadores del delito, municipales, incluidos los de Vialidad, agentes del Ministerio Público.

Debe señalarse que no hay quejas contra los jueces.

Con lo que se confirma lo que hemos dicho, que en Durango el sistema de impartición de justicia está en buenas manos.

No son unos sueldazos, pero el personal del Poder Judicial tiene en su mayoría sueldos decorosos.

Muchos que fueron adeptos a José Antonio Ochoa, se quejan de que llegó a la Presidencia y como si no existieran.

En una parte tiene razón el presidente.

Si se acercaron, fue buscando una chamba que no les prometió, él no los llamó y se mantiene la costumbre, de que el que se acerca a un candidato, es a ver qué consigue, que no lo hace por convicción, sino por interés.

No pueden ser deportes de “chairos” el automovilismo, el tenis y menos aún el golf.

No sabemos dónde ande un valor durangueño positivo de nombre Iván Domínguez, el tiempo que vivió en esta ciudad y que participó en política fue brillante.

Esté donde esté ahora, estamos seguros de que le va bien.

El hecho de que hayan participado 10 mil corredores en la “Marea Rosa”, demuestra que la señora Villegas tiene un gran poder de convocatoria.

Es una hijez -dirían en mi tierra- que les hayan retirado a los estados y municipios el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El argumento fue, como en todo, que lo retiran porque sólo servía para que se lo clavaran los gobernadores y los presidentes, hasta ahí le sobra razón a “El Peje”, pero los perjudicados con los desastres son ahora víctimas de la corrupción, que fue el sello de los gobiernos anteriores.

Y que volverá a ser si se los sueltan.

Se coloca bien el rector de la UPD con programa a favor de la salud mental de maestros y alumnos.

