Que van a recortar el presupuesto porque se lo clavan





Dichos célebres aplicables al día de mañana:

“Sobre el muerto las coronas”.

“Tendiendo el muerto y soltando el llanto”.

“Hay muertos que no hacen ruido”.

“Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

“Yo no me caso con viudas y no me caso, por cierto. ¡No quiero poner la mano donde se la puso el muerto!”.

“Y lo quieren asustar con el petate del muerto”.

“Si buena vida os quité, mejor sepultura os di”.

Mañana Día de Finados, nuestras felicitaciones a “El Muerto” Gustavo Lugo.

Ayer se publicó en El Sol de Durango una foto con el desaparecido Héctor Mayagoitia Domínguez y el vivito y coleando Lalo Campos.

A manera de referencia: durante el sexenio de Mayagoitia, Lalo Campos era delegado del entonces Instituto Nacional de la Juventud y como tal, director de la Casa de la Juventud.

Por cierto y como dato adicional, los 6 años que estuvo Lalo al frente de la Casa, ésta ocupó el primer lugar nacional en resultados.

Lo que nos faltaba, que van a recortar el presupuesto a estados y municipios.

El argumento de AMLO, es que no da recursos porque se los clavan los gobernadores y los presidentes.

Algo de eso es cierto, pero mientras tanto, hínguese el pueblo.

Claro que resulta ofensivo al pueblo pobre que un ministro de la Corte acuda a un rally automovilístico y que se ostente con un relojazo Rolex.

Pero que lo censure el presidente, suena a chisme de vecindad.

Ahora el presidente viene al estado de Durango y su visita pasa casi desapercibida.

No hay acarreos, y sólo acuden a recibirlo las autoridades.

Eso está acorde a la época, porque hasta antes de él cada visita del presidente era día de fiesta, acarreaban a miles de ciudadanos, había bailes, confetis, discursos.

Pero ésta no era gratuita, porque siempre que el presidente venía anunciaba o inauguraba una magna obra.

La última que inauguró Peña Nieto, fue la actual estación del ferrocarril.

Lo que habrá que reconocerle al presidente como su magna obra, es la de Agua Saludable para La Laguna, que fue un anhelo de los comarcanos durante toda la vida.

Esperemos que sepan aprovechar esa oportunidad.

