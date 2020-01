Tip... tip...

¿A qué juegan, primero es Sandra Amaya, coordinadora de la bancada Morena, luego la sacan para meter a Pablo César Aguilar Palacio y ahora sacan a Pablo para meter a Sandra.

¡Qué falta de seriedad!

El ombudsman durangueño, Marco Güereca, se pronuncia por el diálogo familiar.

Ya existe, licenciado, en casi todas las conversaciones hay recuerdos a la mamá.

Hay una tendencia para que las elecciones en el SNTE sean universales, o sea, que voten todos.

Se me hace de la hingada, porque si nos atenemos al caso de Durango, cómo van a votar los profesores de escuelas unitarias en Valle de Topia, Amacuable, Copalquín y otras en plena serranía e incomunicadas.

Pudieran decir que los mentores se trasladen a las cabeceras municipales, pero en cada una de las 39 cabeceras tendrían que colocar personal de casilla.

Establecer cuántas casillas en Durango, Lerdo, Gómez Palacio y zonas conurbadas.

Sin embargo esto garantizaría democracia, porque como eligen ahora a los dirigentes seccionales, la cama está tendida para que el secretario general sea consigna del comité nacional.

Y es que es fácil mediante determinando número de delegados amenazar o convencer a una mayoría para que voten por el candidato que ya designaron en el Centro.

Aquí se han dado dos casos que rompen el esquema en la Sección 12.

J. Nieves García Caro, tenía 3 periodos disciplinándose.

En el cuarto, el favorecido no era él, pero en el tiempo que estuvo en el comité hizo amarres, como para poner al delegado nacional contra la pared: no me disciplino y me la juego con los delegados.

Y como él tenía la mayoría, él fue.

El caso más reciente, es cuando Nieves García Caro traía la consigna de hacer secretario general a Poncho Herrera.

Pero no contaba con que el Magisterio Unido de Durango tenía un número determinado de delegados que se pronunciaron por Ricardo Rentería. Y que con los que éste tenía a su favor le daban el triunfo.

Así pues, el profe Poncho espera y el maestro Rentería a la Secretaría general.

Y por cierto, el profe Poncho, quien fuera regidor y dirigente estatal del enhorabuena fallecido Panal, ha sido un gran colaborador del mentor de Rodeo.