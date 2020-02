Tip... tip...

Yo opino que el gobierno federal absorba el gasto educativo y que se lleve todas las escuelas.

Para que no anden con que no se le da preponderancia a la mujer, en el Congreso del Estado la directiva para este mes es de puras damas: presidenta, María Elena González; vicepresidenta, Sonia Mercado y secretaria, Nancy Vázquez, ándeles pa’ que no digan.

El profe Timoteo Estrada, excomisariado del ejido Canatlán, recibió un gran espaldarazo al asumir la dirección municipal de la CNC, ni siquiera los líderes de las zonas sierra y valle de Durango recibieron tal distinción.

En su toma de posesión estuvieron la plana mayor estatal encabezada por Pedro Silerio García, el delegado del comité nacional del PRI, Roberto Padilla, el presidente estatal Luis Enrique Benítez y otros distinguidos políticos que dieron mayor relevancia al acto.

Hasta donde recordamos, Canatlán ha sido panino de líderes agraristas, principiando con don Manuel Jiménez, que fue 4 veces presidente municipal; el siempre bien recordado Rodolfo Reyes Soto, don Manuel M. Félix y otros más.

El profe Estrada tiene tamaños para crecer y debe crecer.

Causó sorpresa desagradable en el medio magisterial y en la sociedad de Durango en lo general, el deceso del estimado maestro Ricardo Rentería Medina, hasta donde sabemos, el primer líder de la Sección 12 que muere en funciones.

Anterior a él fue José Ángel Ibáñez, pero ya no era dirigente estatal, tenía alcance nacional.

El profe Rentería nació en Amoles, del municipio de Rodeo y era egresado de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera.

Según se conoció, el resto de su periodo que termina en julio, será cubierto por un delegado nacional.

Descanse en paz el maestro Ricardo Rentería Medina.

Buen trabajo el de Eleazar Gamboa, al compilar en una edición de lujo datos sobre más de 200 películas que se han filmado y que le dieron a Durango el nombre de Tierra del Cine.

Felicidades al secretario de Turismo estatal.

Permea en los círculos políticos, que el empresario argentino Carlos Ahumada, puede quedarse con algunos bienes del Partido de la Revolución Democrática, que tras de un litigio largo, se comprobó le adeuda cerca de 500 millones.

Malos y de malas en el partido que fundó Cuauhtémoc Cárdenas.

Dice el regidor sanjuanero Tito Flavio Vespasiano Herbert Avendaño, que su partido Morena tiene futuro en San Juan.

Discrepo, paisano.

La presencia de Morena fue coyuntural y las regidurías las ganó la candidata Tere Meraz.