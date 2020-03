Tip... tip...

Bueno, sí. Somos la primera reserva forestal del país. ¿Y…?

Bueno, sí. Fuimos la sede de un foro mundial ambiental. ¿Y…?

Se notó Durango sin mujeres, porque salvo uno que otro patrón negrero les negó la suspensión laboral para solidarizarse con el Movimiento Nacional contra la Violencia.

Y ojalá no quede en un simple movimiento, que se hagan acciones fuertes para evitar asesinatos no sólo de mujeres, sino asesinatos en general.

En la época de Felipe Calderón, se le culpó de los ajustes de cuentas entre narcos.

A Peña Nieto se le culpó de Ayotzinapa, Acteal y otras tantas masacres.

En lo que va de este régimen, se ha duplicado el número de mujeres asesinadas.

Al PAN se le están yendo muchos militantes al Partido México Libre, de Margarita Zavala. Así como en su momento muchos del PRD se fueron con Morena.

Si le busca, salvo el PAN y el PRI, no tienen el estigma de traidores.

Buenas noticias para los aficionados a la pelota caliente. Aquí tendremos otra vez a los Generales, que esperemos ahora no queden como viles soldados rasos.

Creo que fue llamarada de petate la lucha que se emprendió contra los carros “chocolatos”, que llevan la gran ventaja sobre el ciudadano cumplido, de que no pagan placas, no pagan refrendo, no pagan estacionómetros, no se les puede identificar en caso de accidente.

Pero más drástica la medida que con los “chocolatos”, me parece que debieran emprenderla contra los carros sin placas o con placas viejas, que son un montón.

Dicen, si un político dice sí, es tal vez. Si dice tal vez, es no.

Y si dice no, no es político.

Así pues, me parece una jalada la pretendida iniciativa contra la mentira que usan tanto todos -y repito- todos los funcionarios públicos, pero de esto, conste, que tal parece que al pueblo le gusta que le mientan, porque en cada campaña, le hacen promesas en las que tiene esperanzas a sabiendas que no le cumplirán.

Y vaya con esto una anécdota.

— Siendo Fox presidente, se reunió con los líderes ganaderos del país.

— El de Tabasco, al parecer compadre de Roberto Madrazo, le dijo: — ¿Por qué miente usted tanto, señor presidente?

— Ofreció resolverle el problema de Chiapas, en una semana acabar con la pobreza de un año, democratizar al país…

— Y Fox habría contestado: — a nadie les mentí, les dije lo que querían oír.

Insisto, en que tipificar la tentativa de feminicidio es una vil jalada de los diputados.

Cómo se va a probar la intensión de matar a alguien.

Ya habíamos dicho, si le tira unos balazos o si le pega, no podrá demostrar que pensaba matarlo.

Pero bueno, que de algo se ocupen nuestros diputados.