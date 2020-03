Por prevención al COVID-19, a partir de ahora queda cerrado el Bosque de la China.

No sé usted, pero yo no he visto hasta ahora ni una chinchi bicicleta por Laureano Roncal.

En el foro ambientalista se notó la ausencia de dos destacados conocedores del entorno forestal de Durango, ambos de la zona de El Salto: Pedro Hernández y Rufino Meraz.

¿Cuándo ha sabido que alguien que ejerza alguna función en el sindicato de los profesores vuelva a su grupo?

Para Pedro Silerio García, líder de la CNC, su líder nacional Ismael Hernández Deras es una piedra en el zapato en sus aspiraciones al tercer distrito.

Y vaya que en el PRI le sobran candidatos a esta región, además de Ismael y Pedro, Raúl Vargas, Homero Martínez, Isaías Berumen y otros que escapan de mi memoria, pero que son muchos.

La gente de AMLO está terca en desaparecer los institutos estatales electorales porque -y no les falta del todo la razón- son entes al servicio de los gobernadores.

En 2016 hubo muchos intentos por coaccionar a los consejeros a favor del priista Esteban Villegas. Tanto, que el entonces presidente del Instituto, Enrique Kato, tuvo que dar de baja algunas quintas columnas que le había metido el Gobernador.

Con trampas y todo, el rubio ganó la elección, según se dice, porque la consigna del Centro es que no se le hiciera tabla.

¡Y vaya que lo intentaron!

Así pues, nadie garantiza que para el 2022 no se vaya a repetir la historia del 2016.

Y a propósito, ¿quién cree usted que pueda ser el candidato del rubio de Tamazula?

Desde nuestro visor, tiene muchos de donde escoger, pero pocos o ninguno con quien ganar.

Su carta fuerte sería Jorge Salum, el alcalde, y podría ganar si endereza su actuación.

De ahí en fuera, entre los aispuristas puros no tienen mucho de donde echar mano. Están cerca de su corazón, no cabe duda, su paisano y casi hermano Jaime Rivas Loaiza, actual secretario de Bienestar Social.

Carlos Maturino, líder de la bancada panista en el Congreso, Javier Castrellón, el secretario de Seguridad Pública.

Sí es cierto, están cerca de él, pero ¿los ve usted ganadores?

Insisten en que el candidato de Morena para gobernador será Esteban Villegas.

En lo personal no lo creo y sí en cambio le veo posibilidades para repetir como candidato del PRI.

En ningún partido tienen muchas mujeres de quienes echar manos para las elecciones del 21: en el PRI, Alicia Gamboa, Gabriela Hernández y de La Laguna, Leticia Herrera y Rocío Rebollo.

Para el primer distrito, para mí que el gallo del PRI será el actual presidente de Tamazula, Ángel Beltrán; el del PAN, César Rivas, actual presidente de Santiago Papasquiaro; para el segundo, el PAN sólo tiene a Bertha Becerra y a Rosario Castro; para el cuarto distrito el PAN sí tiene, a Gina Campuzano, Verónica Pérez, Patricia Jiménez y el PRI sí tiene a muchos… perdedores.

Hay quienes mencionan para el tercer distrito a Juan Quiñones Ruiz por Movimiento Ciudadano.

Pues sí, no es mal candidato pero no tiene partido.