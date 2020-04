Tip...Tip...

El gobernador Aispuro anuncia drásticas medidas contra quien evada la cuarentena.

Parece mentira, pero así es, al humano hay que imponerle por la fuerza hasta su propia comodidad.

Y ahí tenemos como ejemplo, que a quien no use el cinturón de seguridad en vehículo se le multa, no obstante que el cinturón protege su vida.

Lo mismo ocurre con el casco del motociclista.

Nos dicen que en San Juan del Río la policía anda en la calle y a quien no compruebe la necesidad de estar fuera de su casa lo regresan o lo meten al bote.

Entendemos que es molesto el claustro, ¿pero qué le vamos a hacer?

Finalmente Luis Villarreal será relevado como auditor superior del Congreso del Estado.

Aunque el periodo legal es de 6 años, Luis ya tiene casi 12 por diversas circunstancias.

Inició en la segunda parte del periodo de Ismael Hernández, cubrió todo el de Herrera Caldera y lleva los casi 4 de Aispuro.

Ha salido muy bueno, por algo sigue ahí.

Su Entidad Superior ha señalado fallas en las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de casi todos los ayuntamientos.

Pero como su labor es solamente informarlo al Congreso, es aquí donde se hacen los arreglos para que todos queden contentos.

Es muy común que el ciudadano culpe de todo al gobierno, como un señor que le dijo al reportero: esto del Covid no pasaría si hubiera ganado Anaya. Obviamente el señor es un "fifí".

A manera de información, señalaremos que en las direcciones sindicales de los profesores no hay equidad de género, ya que en la historia de las secciones 12 y 44 del SNTE, sólo una mujer ha dirigido la 44 y dos en la 12. La 44 fue Clara Eugenia Gurrola, que por cierto, aunque muy respetable como mujer y como maestra, como dirigente salió más bien malita, tanto, que casi siempre tuvo el respaldo de un delegado del comité nacional.

En la Sección 12 la primera mujer fue la llanera Olga Margarita (tiene nombre de colonia) Uriarte Rico, que alcanzó altos vuelos.

Fue diputada federal y después secretaria de Educación en el estado de Nayarit o de Colima, no estoy seguro.

Obviamente favorecida por la entonces poderosísima Elba Esther Gordillo.

La maestra Olga Margarita goza de una bien merecida jubilación y tengo entendido que radica en su tierra, Guadalupe Victoria.

La otra dama fue Adriana Villa Huízar, que sólo alcanzó una diputación local, que fue buena dirigente y ahora tiene alguna comisión del comité nacional.

En julio debe haber relevos en ambas secciones, en las que no avizoramos ninguna mujer como secretaria general.