Tip... tip...

No recordamos de un presidente del Poder Judicial que haya sido tan cuestionado como el actual, Esteban Calderón Rosas. El anterior, Apolonio Betancourt, se enfrentó a algunos problemas y casi no había día en que no pronosticaran su despido.

Pero libró el sexenio y aunque lo querían correr como magistrado, ahí está...

En el caso de Esteban Calderón, lo denunció un juez porque lo cambió de adscripción, una organización femenina de abogadas y la denuncia más fuerte, a mi juicio, la de más peso, es la de Gustavo Gamero, presidente de la Barra de Abogados de Durango.

Se afirma que no fue ratificado, que es arbitrario y muchas otras cosas, nada probado hasta ahora.

En teoría, debe ser el Pleno del Tribunal el que lo destituya, según el pronunciamiento de autonomía de poderes.

Pero hasta un niño de kínder sabe que esa autonomía es una burla.

El presidente del PRI, Juan Carrillo Aldaba, dice que los regidores del Municipio sólo hacen política barata.

El coordinador parlamentario del PAN, Carlos Maturino, ante la denuncia del regidor lerdense, Héctor González Salas contra algunos diputados, pide que concrete la denuncia y proceda.

Pero ya la gente sabe que se ha extendido la costumbre del litigar en los medios de comunicación y los regidores seguirán haciendo política barata y el otro regidor no va a concretar su denuncia.

Sin embargo, esta hierbabuena le da sabor al caldo político.

Hay una funeraria, aquí por 5 de Febrero, que promociona servicios funerarios para sus mascotas.

Dicen que alguien llegó a preguntar: Disculpe, ¿en cuál sala están velando a Firulais?

Guadalupe Victoria es uno de los municipios de Durango que ha dado pocos políticos de trascendencia.

Podemos enumerar rápidamente a Marcial García, que fue presidente municipal y diputado; a Maribel Aguilera, que fue diputada local y ahora es diputada federal; a David Ramos Cepeda, que es diputado local y está considerado entre los buenos.

Y por último, a Olga Margarita Uriarte Rico, que fue lideresa de la Sección 12 del SNTE, diputada federal.

Por cierto, que como diputada fue muy generosa, con mucha frecuencia apoyaba de su peculio a personas y organizaciones.

Finalmente, fue secretaria de Educación de Nayarit y hubiera llegado más lejos si no meten al bote a Elba Esther.