Tip... tip...

Dice la fiscal Ruth Medina que han bajado los robos en Durango. Lo que demuestra, que los "ratas" están respetando la cuarentena.

Y esto nos lleva: cerraron las plazas para que no haya aglomeración; metieron al bote a 30 que estaban en una fiesta. Y ahora me pregunto: ¿Y qué van a hacer con más de 1,000 hacinados en el Cereso?

Si le sirve el dato: en todos los accesos al municipio de Poanas hay personal con gel antibacterial y un termómetro para checarle la temperatura.

Al mencionar a los políticos destacados de Guadalupe Victoria, omitimos involuntariamente a Bernardo Ceniceros Núñez, dos veces presidente municipal y una vez diputado local. Todas por el PAN.

Y quizá cupiera mencionar a su señora María Elena Galván, que cubrió un interinato como diputada federal.

Con bombo y platillo, la Secretaría de Educación anuncia la solución al problema de los escolapios: la educación virtual.

Nosotros nos preguntamos: ¿Cuántos estudiantes tienen computadora?

Nota de prensa:

Durango ocupa el octavo lugar en el Índice del Estado de Derecho.

¡Hijo mano! ¿¡Pos’ cómo estarán los otros!?

Que el Covid le pega más duro a los viejos.

Pos’ allá ellos.

Debemos entender a los empresarios y su importancia en el desarrollo del país.

En esta contingencia, son hijeces la falta de apoyo del gobierno federal.

Me pronuncio porque a todos los partidos les quiten cuando menos la mitad de las prerrogativas, que sólo sirven para mantener a una bola de vivales.

Ya puestos, que también reduzcan el presupuesto de los institutos electorales.

No es por desalentarlo, señor presidente, yo sé que usted lo hizo con la mejor intención, pero hasta ahora, yo no he visto ni sé que alguien haya visto un usuario de la ciclovía de Laureano Roncal.

No sé por qué el presidente insiste en crear la Ley de Amnistía, que a juicio de la imposición, sólo le permitirá ganar más votos para su partido con miles y miles de delincuentes libres.