Tip... tip...

A muchas personas les gustaría -me incluyo- que el gobierno federal apoyara a los empresarios que han suspendido labores, para que mantengan su fuente de empleo dándoles cuando menos la mitad de sus sueldos, no importa si les quitan los apoyos a "güevones". Lo dudo, empresarios y obreros no son garantía de voto para Morena.

Va de sociales: corto un ramillete de rosas en este día para festejar el cumpleaños de una distinguida dama sanjuanera que fue presidenta del DIF y quedó desde entonces como la mejor. Me refiero a la señora Yolanda Berumen Orozco.

¿Que cuántos años cumple?

¡Por favor…!

A las mujeres no se les pregunta cuántos cumplen.

Sí se puede hacer la prueba del coronavirus. Es cara, pero se puede hacer, sólo que el resultado negativo no es garantía de inmunidad.

Yéndonos a los extremos, pudiera ocurrir que al tener el resultado de la prueba contraiga el virus.

Pero allá usted. Muy su dinero.

Son políticos, vivos aún, destacados del municipio más grillo de Durango: Lerdo, los siguientes.

Félix Freyre Castañón, mentor de la más pura, limpia y honesta izquierda. Destacado como maestro y como político, fue diputado local, por el ya desaparecido PSUM.

Recientemente la máquina le mandó un aviso; lo sometieron a cirugía a corazón abierto, pero ya está bien, lo que nos congratula.

Sergio Uribe Rodríguez: aunque es nativo de Indé y su carrera política la ha hecho en el vecino Gómez Palacio, radica en Lerdo, de ahí es su esposa y de ahí es su familia.

Este venerable joven político tiene como característica que ha sido 3 veces diputado local y siempre con distinto gobernador.

Fue secretario técnico del Ayuntamiento gomezpalatino cuando era presidenta Leticia Herrera, a cuya familia ha estado ligado en toda su carrera.

Es comunicólogo de profesión y antes de incursionar en política, fue reportero de Noticias de La Laguna.

Carlos Aguilera Andrade ha sido dos veces presidente municipal de Lerdo y en el pasado reciente buscó de nuevo la Alcaldía, pero los dirigentes priistas votaron por Homero Martínez.

Fue diputado local y entre sus datos anecdóticos resalta, cuando al resultar una agresión hacia los diputados del tricolor, a una legisladora panista la comparó con una burra caliente.

¡Nunca lo hubiera dicho! Se le lanzaron a pedradas verbales los demás diputados.

Pero lo que resalta, es que entre ellos el más apasionado fue Ricardo López Pescador, entonces coordinador de la fracción priista, a la que la diputada panista había insultado.