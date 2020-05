Tip... tip...

Sufren los jubilados, profesores y burócratas del estado y sufre el director de Pensiones don Pancho Esparza, porque no tiene para pagar las pensiones y menos los préstamos.

Y es que la dependencia no tiene recursos propios, los recibe de la Secretaría de Finanzas.

Y Finanzas tampoco tiene recursos porque no recibe las participaciones federales retenidas, con el pretexto del Covid-19.

Y don Pancho, creyente como es, se encomienda al Altísimo Todopoderoso a que un milagro lo salve de esta situación.

Nota: don Pancho se encomienda a Aispuro, que aunque es poderoso no es Todopoderoso y que aunque es Gobernador, no es Dios.

Hasta ahora no he leído un impreso ni he visto un electrónico que no esté saturado de las noticias del Covid-19.

Y es que ni modo: las noticias son los hechos, y el hecho es esta maldición que padecemos.

El PAN tiene algunos prospectos para el 21, con muchas posibilidades de ganar.

Para el Cuarto Distrito tiene a Jorge Salum del Palacio, que aunque al inicio de su administración dio algunos tropezones, con el paso del tiempo se ha consolidado y ha vuelto a su antigua popularidad.

No creo que quiera cambiar la Presidencia por el Congreso, simplemente digo que tiene atributos parta ganar el Cuarto Distrito.

Otro gallo también de espolones para el mismo Distrito, es José Antonio Ochoa Rodríguez, diputado repetidor por el Tercero y Cuarto Distrito Local, que sería un buen gallo contra quien le pusieran, del PRI o de Morena.

Los otros partidos no tienen candidato, a menos que recurrieran a la sociedad civil.

Políticos vivos aún que destacan fuera de su municipio:

Coneto de Comonfort con Pedro Silerio García, este agrónomo egresado de Chapingo, es hijo de don Pedro Silerio, que fue presidente y Pedro chico también fue presidente de su tierra.

Y mire lo que son las cosas, aunque ha sido uno de los mejores presidentes que haya tenido Coneto, en una segunda intentona perdió contra un candidato del PT, tan oscuro, que jamás volvió a saberse de él.

Bien, bien, a pesar de ese tropezón, Pedro Silerio fue subsecretario de Ganadería en el Estado, diputado local al Primer Distrito Electoral Federal y actualmente presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, CNC.

Silerio García llega a la CNC tras dos intentos. En uno, se le atravesó Rubén Escajeda y en otro, Óscar García Barrón.

Y llega al sitio adecuado pero en la peor época.

Con un gobernador de otro partido, ni esperanzas de que lo apoyen económicamente.

A través del PRI recibe una miserable cantidad como subsidio, así que tiene que recurrir para sobrevivir, aunque con penurias, a funcionarios cenecistas: presidentes municipales, síndicos, regidores.

Otra vez está en posición de tirador para el Tercer Distrito Federal, con la certeza, o casi certeza, de que sería un candidato triunfador.