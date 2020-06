Tip... tip...

¿En ese barril traes tepache? No. Ando paseando a “El Chavo del 8”, zendejo.

Si como dicen es cierto, que el Verde será aliado de Morena para el 21 y que el tercer distrito será para el Verde, ya no le busque, el candidato será Gerardo Villarreal.

¿Cómo la ve, Ismael?

Dicen que Patricia Mercado luce mucho en el Senado por Movimiento Ciudadano, pero no la dejan desarrollarse.

Aliado con Morena o solo, el PT tiene un buen gallo en el primero o en el cuarto distrito en Rigoberto Quiñones, el actual diputado local, que está entre lo mejorcito de la Legislatura.

Dice Esteban, que el Congreso intensificará su trabajo en beneficio del pueblo.

Dígame: ¿en qué beneficia al pueblo el trabajo de los diputados?

Fuertes rumores de que el PRI, PAN y PRD irán aliados.

Y fuerte rumores de que el abanderado será Luis Enrique Benítez.

Le habíamos hablado de un profesor ganadero (Ramón Martínez) que le tiene tanto pánico al Covid, que les puso cubrebocas a las vacas.

Bueno, pues ahora dicen que les pone gel en las pesuñas.

Lamentable el fallecimiento del simpático “Pinocha” Armando Espinoza Ortega, quien fuera destacado jurista en el foro durangueño.

Morena es muy bien vista, especialmente en el Centro de México.

Hablo de la morena del Tepeyac.

A mí no me lo crea, pero dicen que en la Fader cualquiera saca medalla al mérito académico Benito Juárez, no así en Medicina.

Tamazula ha dado 4 políticos notables: ya le hablamos de Juan Manuel Félix, Ángel Beltrán Félix y Jaime Rivas Loaiza.

El más hingón de los 4 se llama José Aispuro, pero por sus tamaños, lo muestrearemos cuando dispongamos de más espacio, por ahora permítanos muestrear a un político destacado de Pánuco de Coronado que se llama José Luis Rocha Medina.

Actualmente es diputado por el PAN, y diputado de mayoría, de esas que valen más aunque cobren lo mismo.

Este señor fue alto funcionario de la Nissan, donde Guillermo Falomir Rssek lo introdujo en Acción Nacional.

Hace 9 años fue presidente municipal de su tierra.

Es charro y no de levita, es ganadero ganador, y en la pasada contienda jugó el octavo distrito y se lo ganó a un gallo de espolones, Maxito Silerio.

Actualmente es también secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Es de esos políticos emergentes que traen con queso las tortillas, y en el caso de Pepe Rocha, según mi punto de vista, llegó para quedarse.