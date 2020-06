Es necesario el cuidado contra el Covid, pero hay que ver en qué forma exageran, sobre todo cuando la vigilancia la encomiendan a gente sin criterio. Ejemplos: en Nombre de Dios, a la entrada detuvieron a una persona, le dijeron: si va a comprar gorditas no entre, porque está prohibido venderlas.

Entró, a pesar de todo, y resulta que todos los restaurantes y loncherías estaban abiertos.

Ya le habíamos informado, de que en la ciudad de Pueblo Nuevo no dejan entrar, que en Villa Unión no dejaban entrar a un empleado de este matutino que llevaba este periódico y en San Dimas, no dejan entrar si no lleva certificado de Salud, y algunos rasgos, que si no ponen atención, puede desembocar en un drama como el de Guadalajara.

Hasta ahora se han gastado 60 millones en la Comisión Anticorrupción, y no han procedido contra nadie.

Buena impresión causó el dirigente de Canirac, Miguel Carrasco y también la empresaria Emilia García, que a pesar de que tuvieron la oportunidad y son empresarios de a de veras, no recurrieron al crédito que tanta polémica ha causado.

Sigamos con los políticos que trascendieron su municipio. Rodeo, en este caso, y nos ocuparemos de Héctor Arreola Soria.

Aunque su paso por la grilla totonaca fue breve, su trayectoria como académico está llena de entorchados.

Es egresado del Instituto Tecnológico de Durango, del que fue catedrático y luego director dos veces.

Una vez coordinador nacional de Universidades Tecnológicas.

Otra vez coordinador nacional de Unipoli’s.

En la elección popular fue secretario general del comité estatal de la CTM y luego fue candidato a diputado local.

Nadie se explica todavía, cómo es que a un prestigiado profesionista como Héctor, le haya ganado un líder popular como Pepe Posadas.

Héctor Arreola salió de su comisión en la Ciudad de México, con el arribo de AMLO al poder.

Se reintegró a su base como catedrático del Tecno de Durango, en donde está a punto de jubilarse.

Dicen que en política nadie se jubila.

Así que esperemos que en esta rama lo de Héctor Arreola sea nomás un receso.