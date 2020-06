Pues en teoría, mañana debe terminar la cuarentena, pero sin ánimo de ser pesimistas, yo creo que va a seguir.

Ojalá me equivoque.

Pues prohíben la circulación de vehículos en 20 de Noviembre, 5 de Febrero y Pino Suárez, pero la circulación no se reduce, simplemente se carga a las demás calles.

Aún los que no son priistas, aplauden a Luis Enrique Benítez por su diplomado sobre Derecho Electoral.

Sonoro campanazo dio el viernes, con la presencia del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien cautivó al público con su intervención.

Ya antes Luis Enrique había traído a Luis Carlos Ugalde (expresidente del INE), que también impactó en su audiencia.

Ugalde tuvo que bailar con la más fea, cuando declaró ganador de la Presidencia a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el margen fue tan apretado (unos 200 mil votos), que cualquiera pudo ganar.

Otra vez, malquerientes de AMLO desfilaron para pedir que renuncie y otra vez el tabasqueño les hará con 3 dedos.

Cundo entró Aispuro a gobernador y ya antes como candidato, ofreció actuar contra su antecesor Herrera Caldera y el entonces presidente del Poder Judicial, Apolonio Betancourt.

José Ramón Enríquez dijo que iba a meter al bote a Esteban Villegas.

Y todos éstos gozan de cabal salud.

Hay una entelequia estatal conocida como Comisión Estatal de la Vivienda (Coesvi).

Nunca ha servido pa’ una hingada, los apoyos que dice brindar para la construcción son en el papel, porque en la realidad, quien los demanda sólo encuentran obstáculos: todavía no entra el programa, usted no da el perfil, no tenemos recursos, etc., etc., etc.

Por lo que sólo sirve para mantener una bola de ‘güevones’.

Diccionario: anonadado: baño de asiento.

No es lo mismo atentado, que ha tentado.

Durango tiene 12 mujeres presidentas municipales. Aquí le van:

Dora González, del PAN, de Canatlán.

Lourdes Martínez, del PRI, de Cuencamé.

Marina Vitela, de Morena, de Gómez Palacio.

Dora María Bustamante, del PT, de Hidalgo.

Lorena Lucero Bustamante, del PRI, de Indé.

Marisol Peña, del PRI, de Mapimí.

María del Socorro Palacio, del PAN, de Nazas.

María del Socorro García Armendáriz, del PRI, de Ocampo.

María de la Luz Amaya, del PAN, de Rodeo.

Mayela Ruiz, del PAN, de San Luis de Cordero.

Abigaíl Frayre, del PRI, de Santa Clara.

Cecilia Nevárez, del PAN, de Topia.

Sólo lucen Marina Vitela y Lourdes Martínez.