La Policía Federal cambió su nombre por Protección Federal.

Hubo un tiempo en que la Policía Municipal era Protección Ciudadana, pero dígame usted lector, ¿se siente protegido por la policía?

No regidor, no. Asentamientos humanos son espacios habitacionales. No son las pompis.

Gran espaldarazo le dio en Lerdo el gobernador Aispuro al presidente Homero Martínez.

Y es que a donde fueron los dos mandatarios, fueron recibidos con aplausos efusivos, de esos espontáneos, que no son inducidos.

Y demostraron cómo se puede gobernar al margen de partidos, ya que el Gobernador es del PAN y Homero Martínez del PRI.

Rosendo Salgado dice que es el delegado de Morena.

Armando Navarro dice que está hodido.

Yo digo, están hodidos los dos.

En Seguridad Municipal detectaron un caso de Covid.

Y lo publicaron.

En CAED detectaron otro, pero no lo han publicado.

Si suprimen el Festival Ricardo Castro no pasa nada, así que es mejor que se olviden del espiritual y apliquen ese presupuesto a obra de beneficio social.

La limitación en circulación de taxis, sólo ha favorecido a los taxis piratas.

Rubén Solís, el rector y Giovanni Rosso, el líder estudiantil, coinciden en pronunciamientos a favor de la Universidad.

Lo cierto es, que ambos trabajan de la mano en favor de la institución educativa.

Un político del municipio de Ocampo es don Pedro Toquero, que es más empresario que político.

Es casi dueño de la población de Las Nieves, próspero ganadero, próspero comerciante.

Fue presidente municipal.

Fue buen presidente, sobre todo, no llegó a meter la mano al cajón.

Luego fue diputado local por la vía de la representación proporcional.

Como diputado no fue brillante, pero no fue malo.

Terminada la Legislatura, se regresó a Las Nieves a administrar sus negocios.

Y allá le picó el gusanito de la política y se lanzó tras la Presidencia del Comité Estatal del PAN.

Le fue mal, tropezó, así que regresó a Las Nieves.

Cuando Aispuro llegó al gobierno, lo invitó como subsecretario de Ganadería en la Secretaría de Desarrollo Rural.

Se desempeñó más o menos bien, pero por poco tiempo y se fue otra vez, ya que además, de un sueldo bajo que ganaba aquí en un mes, lo que él gana por semana en Las Nieves, tenía desatendidos sus negocios.

Pero es un santón del PAN no sólo en Ocampo, sino en todo el norte de Durango.

Entre los empresarios mexicanos que cenarán con Trump, está el paisano Miguel Rincón Arredondo, compadre del presidente de los pobres.