Javier Castrellón levantó la mano porque quiere ser diputado federal.

No es por decepcionarlo licenciado, pero si es pasión, que se le borre, porque:

Cierto, es amigo de Aispuro el gobernador, cierto, ha sido muy buen funcionario, cierto, es bien visto en la sociedad y ha lucido en una secretaría tan difícil como la suya, pero…

No tiene trayectoria electoral, no creo que gane una elección a menos que el Gobernador se metiera de lleno a coordinarle su campaña.

Y aunque es cierto que está en el ánimo de Tamazula, también es cierto que más en su ánimo, está "El Plebe" Jaime Rivas, y no creo que Aispuro pueda meter dos candidatos, pero le deseamos suerte.

A Jorge Salum le ha llovido en su milpita, pero de aguacero de veras.

Desde la entrega-recepción faltaron 14 millones, esto fue a principios de septiembre, de los que 9 aparecieron en una cuenta privada.

Recibió el Municipio endeudado por todos lados.

Se le cargó el problema de Licha García, del sindicato, lo pescó la enfermedad, de la que por fortuna va saliendo, el huracán le inundó algunas colonias.

Esto nos recuerda, valiosa adquisición para la administración de Salum la de la comunicóloga Fátima del Rosario Salazar, una mujer con muchas tablas en las relaciones públicas.

Ya supimos que el Municipio está prevenido para responder en el caso de una demanda de la empresa de las luminarias.

Y que en el caso de los 14 millones, hay muchos elementos para proceder penalmente, así hayan depositado una parte, porque los depositaron hasta que se los reclamaron y porque no fue en una cuenta del Municipio, sino en una cuenta particular.

De paso, tiene en la mira al fiscal anticorrupción y le exigen que actúe pero ya, puesto que pasividad resulta sospechosa.

Murió el periodista Didier Bracho Soto, todo in ícono en los medios de comunicación de Durango.

Originario de Lerdo, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Juárez, pero ya desde estudiante mostraba sus inclinaciones por el periodismo, tanto, que era reportero de EL SOL DE DURANGO.

Ya titulado de abogado, título que no ejerció, fue subdirector de LA VOZ DE DURANGO, luego tuvo un semanario asociado a otro gran periodista también ya desaparecido, Salvador Vázquez Morales.

Fue director fundador de EL SIGLO DE DURANGO y finalmente administrador de una universidad privada

Descanse en paz, el periodista Didier Bracho Soto.

El lema de Morena es: "No robarás, no mentirás, no traicionarás".

Lo que se hace del conocimiento del doctor Enríquez, para los efectos que estime convenientes.