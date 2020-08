Chéquelo, pero la fuente es excelente, los menonitas no toman medidas sanitarias, no usan cubrebocas, no guardan la sana distancia, tienen reuniones familiares. Y ninguno tiene Covid.

Es importante que el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de Hacienda, investigue a fondo qué pasa con esas lámparas tan cuestionadas.

En la segunda quincena de este mes, legalmente los alcaldes deben rendir informes de su primer año de labores.

La norma establece, que el documento se entregue al Cabildo y que éste tras analizarlo, lo corrijan, lo sancionen o lo eliminen.

Tanto los alcaldes como el Gobernador tienen como obligación entregar escrito el informe. El Gobernador al Congreso.

Pero la tradición ha impuesto la norma del acarreo.

En la medida que el protagonista va informando, surgen los aplausos, las vivas y luego con invitación al pueblo, comida con consumo de cerveza.

Hay que ver la lana que se gastan en un acto que no es más que de vanidad.

Así pues, algo bueno debía traer el virus, en los informes no se dan actos tumultuarios.

Nos gustaría que así fuera ya para siempre pero sin virus.

Y quienes no crean que hay sanciones por no observar las normas sanitarias, déjeme platicarle, que a un trabajador lo detuvieron por no traer cubrebocas.

La sanción fue, tres días de bote, tres días de servicios a la comunidad o multa de 500 a 1000 pesos.

Como que si va en serio esto de las sanciones.

La característica de los exgobernadores de Durango a partir de Torres Sánchez, es que la gran mayoría es realmente producto del esfuerzo.

Nacieron pobres, pasaron privaciones y su vena política y su tenacidad les permitieron alcanzar la gubernatura de su estado, máxima aspiración de un político de provincia.

Veamos los gobernadores que no fueron producto de privilegios sino de sus propios méritos.

Mencionemos -lo primero es lo primero- a un tal José Rosas Aispuro Torres.

Nació en un pueblo de Tamazula que se llama Amacuable.

La primaria la hizo en Tamazula y ya habían decidido sus padres que no fuera a la secundaria porque era mucho el sacrificio.

El güerito de Amacuable recorría diariamente tres kilómetros para ir a la primaria, había en Tamazula un altruista que fue presidente municipal y que no era pobre: don Perfecto Rivas.

Éste cuando supo lo del güerito, le ofreció que trabajara en su tienda, que ahí durmiera y ahí le daban la comida para que cursara la secundaria.

Y si usted nos lo permite, mañana les daremos más detalles sobre éste y otros gobernadores.