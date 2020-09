Gonzalo Yáñez pregona a viva voz y por escrito, que López Obrador es el mejor presidente del mundo.

El que no conoce a Dios a Juan Diego le reza, aunque habrá que pensar lo que tiene uno que hacer por una candidatura.

Ahora que en honor a la verdad, el que se menciona como posible abanderado por Morena, "El Rambo" es el más apropiado, porque siempre ha sido de izquierda, todos los demás son arribistas, al amparo de la popularidad del tabasqueño.

Pero déjeme decirle que los amigos de José Ramón Enríquez, aseguran, que personalmente el presidente lo invitó a dejar Movimiento Ciudadano, y sumarse a Morena con la garantía de que sería el candidato a gobernador en el 2022.

Así que, tendremos que esperar el desenlace de esa truculenta novela.

En la Secretaría de Trabajo del Estado, hay un funcionario muy modesto y muy eficiente, hasta donde sabemos, no es amigo de darse baños de popularidad.

Se llama Juan de Dios Carrera, creo que es enlace entre la Secretaría y los empresarios y hasta donde sabemos, se le tiene en buena estima en la Secretaría.

De paso, es pinolero, amigo del subsecretario Luis Carlos.

Causó inquietud que el informe del Poder Judicial lo rindiera el Lenin López Pescador y no Esteban Calderón, el presidente, algunos decían y dicen todavía, que en la práctica ya está fuera de la Presidencia, aunque no del Tribunal, pero averiguamos que lo que ocurrió, es que no se presentó a informar, para evitar del desastre que se esperaba de la ceremonia, Gustavo Gamero y otras organizaciones de abogados ya estaban organizados para apoderarse de la tribuna en poder que llegar él a informar.

Alguien le informó de esto a Esteban Calderón y decidió delegar la responsabilidad en el vicepresidente.

Se mencionan muchos precandidatos de Acción Nacional para los 4 distritos electorales, dicen que el gobernador no meterá las manos y es que usted ha de saber que cuando Aispuro era gobernador electo, los panuchos lo acorralaron y le exigieron que no protegiera a otro que no fuera del PAN, después de salvar raquíticamente su alianza con el PRD.

Ese partido obtuvo la Secretaría de Desarrollo Social con Marcos Cruz y la Secretaría del Trabajo con la ahora directora del Registro Civil.

Más tarde Israel Soto Peña, que era el subsecretario, accedió a la Secretaría porque la titular era diputada suplemente y fue llamada a la curul.

De paso, esa Subsecretaría que dejaba Soto Peña sirvió para corregir una injusticia.

Fue para Luis Carlos Alarcón Jáquez, que había sido director de Regionales en la Secretaría de Educación.

Y aprovechando la enemistad con el secretario Rubén Calderón, una psicóloga lo acusó de acoso sexual, alegando que tenía una plaza de interina, el pinolero le había ofrecido la base si salían por ahí a dar una vuelta, públicamente fue despedido y su reinstalación en el gabinete estatal no ha recibido el bombo y el platillo que merece.