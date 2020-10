Tip...Tip...

Continuemos con los datos biográficos del ex gobernador Maximiliano Silerio Esparza, uno de los personajes políticos de Durango que han llegado por su visión, por su esfuerzo y porque su vocación, por la política, es innata.

Apenas terminó la Presidencia Municipal de Durango el 31 de agosto y el día 15 de septiembre, Héctor Mayagoitia lo nombró secretario general de Gobierno.

Ahí estuvo alrededor de dos años y al avecinarse el cambio en la dirigencia estatal de la CNC, buscó la Secretaría General con miras en el Senado de la República.

No le llegó el Senado, pero sí una diputación federal, en donde como en todos sus cargos, lució enormidades.

Ya desde entonces se le mencionaba, aunque nomás de refilón, como candidato del PRI a la gubernatura de Durango.

Como diputado federal su relación con el líder Augusto Gómez Villanueva, le valió para él solito, una Oficialía Mayor de la diputación campesina, fueron 3 años de quietud y al avecinarse la renovación de la Liga de Comunidades Agrarias, impulsó con todo como sucesor, a su hechura, Juan Arizmendi Hernández.

Y esto le valió un enfrentamiento con el gobernador Mayagoitia, que tenía su gallo en Fidel Alba García, de feliz memoria.

El dirigente nacional cenecista era el coahuilense Óscar Ramírez Mijares, que se pronunció abiertamente igual que Mayagoitia por el llanero Fidel Alba.

Fue una elección a través de delegados.

Fidel Alba confiado en el apoyo del gobernador y del dirigente nacional, no hizo campaña y el gallo de Silerio, que sabía que remaba contra corriente, visitó delegados en todo el Estado, incluso en municipios tan inhóspitos como: Topia Canelas, Tamazula, San Dimas, Pueblo Nuevo y Otáez.

El voto fue secreto, y el escrutinio inmediato y al conocerse el resultado, el lagunero Arizmendi salió adelante con 17 votos.

Silerio, que se convertía en el dirigente saliente, no pudo disimular su euforia y abrazó entusiasta a su sucesor.

Estuvo algún tiempo en relativo receso como simple diputado federal y luego estuvo un tiempo banqueado, hasta que pasados 3 años le llegó de nuevo otra diputación federal.

Cabe anotar que en ese tiempo la Liga de Comunidades Agrarias tuvo una sucesión grupal de dirigentes:

Primero Silerio, después Juan Arizmendi y luego Francisco Gamboa Herrera.

Si nos permite, continuaremos otro día con la biografía de uno de los políticos más destacados de Durango.

A fines de agosto o principios de septiembre, los subsecretarios José Luis López y Francisco Rodríguez fueron a la oficina de Esteban Calderón, presidente del Tribunal y le dijeron que llevaban el encargo del gobernador para que dejara la Presidencia y buscar a él otra opción que le conviniera.

El magistrado presidente les habría dicho, el nombramiento de magistrado no me lo dio a través de terceros, así que díganle que esperaré que sea él quien me pida la renuncia.

Y hasta la fecha no se la ha pedido.

Así que al licenciado Gamero, si es pasión, que se le borre.