Tip....Tip...

En el Congreso local son sólo 15 diputados de mayoría, la mayoría, valga la redundancia, son de Morena.

Este partido tabasqueño tiene de mayoría a: Iván Gurrola, Sandra Amaya, la pinolera Karen Fernanda Pérez; los laguneros Ramón Román, Pablo César Aguilar, Elia del Carmen Tovar y Pedro Amador Castro.

Morena tiene plurinominales en Otniel García, de Rodeo a Alejandro Jurado y la exalcaldesa de Nombre de Dios, Nancy Vázquez, el PRI sólo tiene una diputada de mayoría, Gabriela Hernández López.

Y plurinominales: Catalina Mercado, Alicia Gamboa, Esteban Villegas y Francisco Ibarra.

El PAN tiene dos de mayoría: José Antonio Ochoa y José Luis Rocha.

Dos plurinominales: Carlos Maturino y Mará Elena González.

Son partidos que sólo tiene representación proporcional: el PRD, con David Ramón Cepeda, el Verde, con Gerardo Villarreal Solís.

Del Partido del Trabajo, tienen diputados de mayoría en: Rigoberto Quiñónez, Julieta Domínguez, Cintia Martell y el lagunero Mario Alfonso Delgado.

Y por la vía plurinominal no tienen diputados.

De todos estos diputados, a los que se les ve futuro son a: Carlos Maturino, José Luis Rocha, Otniel García y Sandra Amaya.

Rigoberto Quiñónez, Pablo César Aguilar, Esteban Villegas, Alicia Gamboa, David Ramos y Gerardo Villarreal.

Le decíamos que Esteban Calderón recibió un mensaje de parte del gobernador, donde le decían que renunciara a la Presidencia del Tribunal.

Y que éste les dijo que renunciaría cuando personalmente se lo pidiera Aispuro, y hasta la fecha no se lo ha pedido.

No es el único caso, sabemos que a Jorge Campos Murillo se le presentó un funcionario de tercera y le dijo que el gobernador le pedía su renuncia a la Subsecretaría de Transportes, el flaco funcionario le dijo: A mí el gobernador no me dio el nombramiento a través de tercero. Renunciaré cuando él me lo ordene.

No se lo ha ordenado.

Para muchos funcionarios el Covid-19 ha sido un pretexto para justificar su indolencia y es por eso que algunos claman: ¡Ay Covid, no te me acabes!

Y a propósito, no sé a usted, pero a mí me alarma esta pandemia, que ha trastocado la vida normal de los durangueños.

Por principio, en San Juan del Río no hubo Feria de la Nuez, y el próximo 2 de noviembre están cerrados los panteones.

Si usted es creyente, rece por que esto termine.

