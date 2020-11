Con insistencia se menciona que el candidato de Acción Nacional es Héctor Flores.

Quizá sea, quizá gane, pero no tiene carisma.

Los que lo conocen, dicen que es una lumbrera y si como senador no fue del montón, pero no se le ve como compilador de votos.

De tal forma, que si fuera el abanderado tendría los sufragios de partido y muy pocos del ciudadano común.

Es un caso parecido al de Patricia Flores Elizondo, una mujer con mucha trayectoria, con mucha capacidad, pero que si fuera candidata, difícilmente obtendría más votos que los duros panistas.

Cuando don Carlos Herrera Araluce, (de feliz memoria) fue presidente del municipio de Gómez Palacio, la segunda vez encontró desvíos en los recursos públicos.

No se anduvo con denuncias legales.

Ejecutivo como era, simplemente obtuvo 4 millones, dos de cada uno de sus antecesores recientes, a quienes amenazó con exhibir si no cooperaban con las finanzas municipales.

Lo que hacemos del conocimiento de Marina Vitela, para los efectos que estime convenientes.

Muy bien por la señora Verónica Acosta, que pone en donde se merecen a las diputadas federales, que integran la peor Legislatura que haya tenido Durango.

Seguro que no les hace mella, pues son un tanto cínicas y viene a demostrar que el pueblo sabe votar pero no sabe elegir y que éstas agraciadas señoras, sin las palancas de López Obrador no hubieran llegado ni al súper.

La doctora Patricia Marrufo Herrera se ha revelado como un importante valor del PRI.

Auguramos que si no es candidata a diputada, cuando menos será regidora.

Y esto nos recuerda, otro valor joven del otrora invencible partidazo, es Toño Morales, presidente del Partido Revolucionario Institucional Municipal: dinámico, carismático, vertical.

Igual: si no es diputado, debe ser regidor.

Si le sirve el dato, cuando Gonzalo Yáñez fue presidente les ganó a Roberto Isaac, del PRI y a Rómulo Campuzano, del PAN.

Tiene su sitio en la historia "El Rambo". Pero nos gustaría que deje de arrastrarse ante el tabasqueño, cada colaboración del senador con licencia, es pa’ echarle flores a "El Peje".

Dicen que el rector Rubén Solís Ríos apenas si puede conciliar el sueño por el déficit económico de la UJED.

Se habla de un boquete de 80 millones, que lo llevarán a omitir el pago de la segunda quincena de noviembre y el aguinaldo del personal.

Ojalá y el presidente entienda esto, y apoye no a Rubén, sino a una preclara institución educativa.