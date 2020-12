La premisa de Emiliano Hernández Camargo, es, más sociedad y menos gobierno, lo cual se acaba de manifestar nuevamente con el caso de la doctora consignada.

Se le consignó por homicidio calificado en grado de tentativa, pero sus compañeros médicos hicieron presión y lograron que fuera liberada y seguir el proceso, no por homicidio, sino por lesiones en su casa.

Algo pasó por ahí, porque el ofendido es hermano de una señorita que fue delegada del Seguro Social en Durango y que ahora está en Tamaulipas.

El añadido de que Ruth Medina fue jefa del Departamento Jurídico del Seguro Social, por lo que hay las dos caras, que la dureza contra la doctora fue por los nexos del magistrado ofendido.

Es peligroso, porque si la justicia se va a aplicar por presiones, qué pasa si los abogados presionan para que se le aplique todo el peso de la ley y sea culpable o no de la sentencia.

No deja de preocupar la falta de autoridad, cómo ceden ante las presiones, antes los bloqueos de calles.

El presidente del IEPC, Roberto Herrera, considera insuficiente el presupuesto que le asignaron, máxime que las próximas elecciones se elegirán diputados federales y locales.

No es por desanimarlo licenciado, pero se me hace que su caso es como los maderos de San Juan, piden pan y no les dan.

Y esto nos recuerda, el antecesor Rafael Kato, hizo un excelente papel como consejero presidente. En defensa de su autoridad se enfrentó incluso al entonces gobernador y con mano dura despidió a consejeros y funcionarios que estaban trabajando cínicamente a favor del candidato del PRI.

Vamos: hasta los del Tribunal Electoral llegaron a amenazarlo con la cárcel porque también bateaban del mismo lado.

Casi podría afirmarse, que de no haber actuado así, Aispuro no sería gobernador.

Las contras llegaron después, cuando según declararon oficialmente, en el Congreso del Estado le encontraron dispersión de recursos por varios millones, lo que lo llevó a renunciar.

Pero es el caso, que la acusación nada más ahí se quedó, no hay un juicio en su contra ni en la Fiscalía Anticorrupción ni en la Fiscalía General ni en ninguna instancia de justicia.

Así pues, legalmente es inocente.

Da la impresión de que la imputación fue para quemarlo políticamente nada más.

Con mucha sinceridad, el fiscal Héctor García Rodríguez acepta que la corrupción es difícil de erradicar.

Yo lo rebasaría: es imposible.

En el PAN ya aceptaron la alianza con el PRI.

Ya nomás es cuestión, de qué me das y qué te doy.

