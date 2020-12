El Instituto Estatal Electoral registró a 10 candidatos independientes a diputados locales.

Nueve hombres y una mujer.

Se vale desearles suerte, pero todos ellos, auténticos desconocidos en sociedad, es muy difícil que lleguen a ganar.

De hecho, en el país, sólo dos independientes han ganado.

Un candidato a presidente, de Nayarit y el actual gobernador de Nuevo León.

En Durango han participado algunos, pero los que más destacaron fueron Ignacio Aguado González, que sí creía que podía ganar, porque además su postura, había sido siempre del voto para el candidato y no para el partido.

El otro fue el doctor Alejandro Campa, que fue candidato independiente a gobernador.

Hizo una gran campaña, pero él sabía que aunque no ganara su misión era darle al elector no priista, otra opción que no fuera Aispuro Torres, no sé a qué le tiran con participar, pero cuando menos algunas veces se va a hablar de ellos.

Los registrados son:

René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, I.

David Haro Martínez, II.

Óscar Manuel Zaldívar Escalante, II.

Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, III.

Bernardo Ramírez Castillo, III.

Luis Guillermo Zumarán Aguilar, IV.

Ricardo Solís Quiñones, V.

Manuel Alejandro Soto Díaz, V.

Juan Carlos Ríos Gallardo, XI.

Gerardo Pantoja Enríquez, XIII.

Presidentes municipales actuales que pudieran tener algún futuro en política, dada su personalidad y desempeño.

Dora Elena González, panista de Canatlán; de Cuencamé, la priista María de Lourdes Martínez; de Durango, obviamente Jorge Salum y de Gómez Palacio, ni hablar, Marina Vitela, Rogelio Ayala Arzola, es un fenómeno político en Guanaceví. Por algo ha sido presidente 4 veces por el PRI.

De Santiago Papasquiaro, César Rivas Nevárez, que saltó a la fama política como presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata.

Aparece como el candidato natural de Acción Nacional para el Séptimo Distrito, pero como hay tanto tirador, no la tiene segura.

De Tamazula, el priista José Ángel Beltrán Félix, puntero aún para el Primer Distrito Electoral Federal.

Gerardo Galaviz Martínez fue secretario general del PAN y repetidor presidente de Nuevo Ideal.

De Lerdo, Homero Martínez Cabrera, que si dadas las circunstancias no alcanza distrito, la reelección está muy difícil que se la tumben.

Otra mujer priista, Marisol Peña, de Mapimí, ya fue diputada.

De Ocampo, las circunstancias pueden favorecer a María del Socorro García, hija de Manuel García Arámbula, que fue presidente municipal de Ocampo.

De Pánuco de Coronado, Mauricio Gándara González, priista él que por algo repitió.

De Pueblo Nuevo, Adrián Chaparro, ha sido una grata sorpresa para los priistas.

Jaime Escajeda, de San Juan del Río, tiene vena política y puede tener algún futuro.

Especialmente, si se acoge al Movimiento Ciudadano, que ahora dirige en Durango su amigo Óscar García Barrón.