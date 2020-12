Amarrada la alianza entre PAN, PRI y PRD.

La ideología los separa, la conveniencia los une.

Centro, derecho e izquierda.

En este reparto de distritos, primero los federales, el PAN se agandalló el uno y el cuatro.

Le dejan al PRI el segundo y el PRD es el gran beneficiado con el Tercer Distrito.

El más perjudicado es el dirigente cenecista Pedro Silerio, que ya estaba palomeado para esta circunscripción.

Y es que los dirigentes del PRD exigieron ese distrito como condición para la suma.

Según se sabe ahora, en la reunión cupular se especuló, que lo importante no es competir, no es respetar ideologías, no es reclamar posiciones, sino impedir que López Obrador tenga mayoría calificada junto con sus paleros.

Porque si llegara a tener mayoría, la Reforma Constitucional sería inminente, e inminente también su reelección.

Sabemos que Morena le está ofreciendo el Distrito Tercero a Pedro Silerio. No sabemos si lo acepte.

Pero si lo aceptara, estaría más justificado, porque le tumbaron esa oportunidad en base a los arreglos de los líderes partidistas.

Los distritos federales ya están asignados.

Siguen los distritos locales en los que serán 8 para el PRI, 7 para el PAN o viceversa, toda vez que el Distrito 14 que pensaban fuera para el PRD, queda compensado con el Distrito Federal.

En esos territorios el PAN quiere los 5 distritos de Durango, uno de Gómez Palacio y uno de Lerdo y le dejan al PRI las rancherías.

El PRI quiere 3 distritos de Durango, acepta darle al PAN, Gómez y Lerdo y que escojan otros dos distritos de rancho.

En cuanto a los posibles candidatos, en el Distrito 01 son en orden de posibilidades, Javier Castrellón y Carlos Maturino.

En el Distrito 04 también en orden de posibilidades, Patricia Jiménez y Gina Campuzano.

Para el Tercer Distrito ya está amarrado Adrián Alanís, que juega mal pero se coloca bien, con la bendición de los líderes de los partidos y del gobernador Aispuro, el exsecretario general de Gobierno va por otra oportunidad en política.

Por ahí se menciona como posibilidades para un distrito local a Juan Manuel Ramos, subsecretario general de Gobierno.

Este señor está reconocido como hermano de Leticia, Ernesto y Carlos Herrera.

Al presidente de Lerdo, Homero Martínez, le tenemos malas noticias.

A su señora, Susy Torrecillas, le tenemos buenas noticias.